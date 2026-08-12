Emirados Árabes Unidos propõem cinco prioridades para cooperação educacional no Brics

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos propuseram cinco prioridades para fortalecer a cooperação educacional entre os países do Brics, nas áreas de educação infantil, competências para o futuro, inovação e tecnologias emergentes, reconhecimento de qualificações e formação de lideranças acadêmicas. As propostas buscam contribuir para sistemas de ensino mais flexíveis e alinhados às necessidades do mercado de trabalho.

As propostas foram apresentadas durante a participação dos Emirados Árabes Unidos na 13ª Reunião de Ministros da Educação do Brics, em Bhubaneswar, no estado de Odisha, na Índia. A delegação do país foi chefiada pelo subsecretário do Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica, Ahmed Sultan Al Shoaibi.

Al Shoaibi afirmou que a educação é um dos investimentos estratégicos mais importantes dos Emirados Árabes Unidos e destacou que o país continua desenvolvendo um sistema educacional flexível e orientado pela inovação, capaz de preparar os estudantes com as competências necessárias para acompanhar as transformações econômicas e tecnológicas e ampliar sua preparação para o mercado de trabalho do futuro.

A delegação apresentou a experiência dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento de um sistema educacional baseado em competências, a plataforma Emirates Skills e o Quadro Nacional de Qualificações QFEmirates. Também destacou os esforços para simplificar os serviços governamentais, que resultaram na eliminação de mais de 400 procedimentos e de mais de 180 documentos exigidos como apoio.

Os Emirados Árabes Unidos também defenderam maior cooperação entre os países do Brics no reconhecimento de qualificações, na mobilidade de estudantes, professores universitários e pesquisadores, na formação de lideranças acadêmicas e nas áreas de pesquisa e inovação.

A reunião aprovou a Declaração dos Ministros da Educação do Brics, que reforça a cooperação no desenvolvimento de competências, na mobilidade acadêmica e no uso responsável de tecnologias emergentes.