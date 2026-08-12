Etihad Airways lança rota sazonal entre Abu Dhabi e Gotemburgo em dezembro

GOTEMBURGO, Suécia, 12 de agosto de 2026 (WAM) — A Etihad Airways anunciou nesta quarta-feira (12) uma nova rota sazonal entre Abu Dhabi e Gotemburgo, com início em 17 de dezembro de 2026. O serviço terá quatro voos semanais e seguirá até 21 de março de 2027.

A nova rota criará a primeira ligação aérea direta entre Gotemburgo e a Ásia, conectando a costa oeste da Suécia a Abu Dhabi e oferecendo conexões rápidas, com apenas uma escala, para destinos na Índia e em outros países asiáticos por meio do centro de operações da Etihad na capital dos Emirados Árabes Unidos.

O programa gratuito de escala em Abu Dhabi da Etihad permite que passageiros elegíveis em conexão pela cidade incluam uma estadia de até duas noites em hotel, transformando a escala em uma oportunidade de conhecer a capital. Dubai fica a cerca de 45 minutos de Abu Dhabi, o que facilita o acesso às duas cidades.

Para passageiros que partem de Gotemburgo, a chegada noturna a Abu Dhabi também permite conexões para outros destinos da rede asiática da companhia, entre eles Bangcoc, Phuket, Krabi, Singapura, Hanói, Bali, Xangai, Taipei, Bengaluru e Colombo.

Gotemburgo é o 15º novo destino lançado pela Etihad em 2026. A rota será operada com o Airbus A321LR, modelo mais recente da frota da companhia, configurado com duas suítes de primeira classe, 14 assentos na classe executiva e 144 na econômica.

“O A321LR é a aeronave que torna uma rota como esta possível, permitindo oferecer nosso produto completo de três classes em uma escala adequada ao mercado de Gotemburgo. É uma cidade da qual a Escandinávia tem motivos para se orgulhar, um centro de indústria e pesquisa com um arquipélago à sua porta. O novo serviço dará à região sua primeira ligação aérea direta com a Ásia e, por meio de Abu Dhabi, algumas das conexões mais rápidas para destinos importantes na Índia e em outros países asiáticos. Também dará aos passageiros a oportunidade de conhecer Abu Dhabi antes de seguir viagem”, afirmou o CEO da Etihad Airways, Antonoaldo Neves.

“Estamos muito ansiosos para receber a Etihad Airways em dezembro. Esta será a primeira ligação direta entre Gotemburgo e os Emirados Árabes Unidos. Empresas do oeste da Suécia mantêm negócios em toda a Ásia, e muitos de nossos passageiros têm parentes, amigos e familiares na região. O novo serviço ampliará a conectividade, especialmente com o Oriente Médio, a Índia e o Sudeste Asiático. O investimento demonstra forte confiança no mercado de aviação sueco e no oeste da Suécia como região”, afirmou o CEO da Swedavia Airports, Mats Johannesson.