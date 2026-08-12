Global South Utilities, dos Emirados Árabes Unidos, inaugura maior projeto de infraestrutura da história da República Centro-Africana

SAKAÏ, República Centro-Africana, 12 de agosto de 2026 (WAM) — A Global South Utilities (GSU), empresa sediada em Abu Dhabi, inaugurou nesta quarta-feira (12) o maior projeto de infraestrutura da história da República Centro-Africana: uma usina solar fotovoltaica de 50 megawatts em Sakaï, que amplia em mais de 60% a capacidade de geração de eletricidade do país.

“É um projeto de importância histórica nacional que ajudará a definir o futuro da República Centro-Africana. Ele demonstra a força das parcerias, a importância de cumprir compromissos — foi entregue em dez meses — e a confiança compartilhada em um futuro melhor para o país”, afirmou o diretor-geral e presidente-executivo da Global South Utilities, Ali Alshimmari.

O projeto combina uma usina solar fotovoltaica de 50 MW com um sistema de armazenamento de energia em baterias com capacidade de 15 megawatts-hora (MWh), reforçando a estabilidade da rede elétrica e ampliando o acesso a energia limpa e confiável. Construída com mais de 80 mil painéis solares e 156 inversores, a instalação foi concluída após 448.880 horas de trabalho sem acidentes e deverá fornecer eletricidade limpa a mais de 300 mil residências, além de evitar a emissão de mais de 50 mil toneladas de dióxido de carbono por ano.

A ampliação do sistema elétrico nacional nessa escala cria condições para avanços em diferentes áreas da economia. Um fornecimento de energia mais confiável deverá beneficiar serviços de saúde, educação e outros serviços públicos, permitir a expansão de empresas e indústrias, atrair novos investimentos e ampliar as oportunidades para comunidades em toda a República Centro-Africana.

O presidente do país, Faustin-Archange Touadéra; autoridades do governo; representantes da Global South Utilities; e parceiros do projeto participaram da cerimônia de inauguração.

“Todo projeto de infraestrutura bem-sucedido começa com uma visão compartilhada, mas é a parceria que transforma essa visão em realidade”, afirmou Alshimmari.

“Agradecemos ao Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, cujo financiamento em condições favoráveis foi fundamental para viabilizar este projeto. Para a GSU, este é mais um passo na construção de parcerias duradouras na África e na contribuição para o desenvolvimento econômico e social de longo prazo do continente”, acrescentou.

Após a conclusão de seu projeto solar no Chade, a usina de Sakaï passa a integrar o portfólio internacional em expansão da Global South Utilities em três continentes. Com projetos e parcerias na África, Ásia Central e América do Sul, a empresa dos Emirados Árabes Unidos amplia sua presença internacional por meio de projetos de infraestrutura energética de grande impacto, voltados ao fortalecimento dos sistemas nacionais e ao desenvolvimento de longo prazo.