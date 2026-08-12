Alfândega de Abu Dhabi alerta para mensagens fraudulentas

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — A Alfândega de Abu Dhabi alertou para mensagens e avisos eletrônicos fraudulentos que se passam pela autoridade e usam linguagem de aparência oficial para induzir os destinatários a acreditar que foram enviados pelo órgão. Uma das mensagens em circulação tem o título “Aviso oficial de retenção aduaneira – classificação tarifária obrigatória (Sistema Harmonizado)”.

A Alfândega de Abu Dhabi esclareceu que essas mensagens são fraudulentas e não correspondem a nenhuma comunicação oficial emitida pela autoridade. O órgão recomendou cautela ao receber mensagens eletrônicas com solicitações ou procedimentos relacionados a remessas, operações aduaneiras ou pagamento de taxas e orientou que a origem seja verificada pelos canais oficiais antes de qualquer providência.

A autoridade informou que a mensagem fraudulenta contém elementos destinados a dar aparência oficial ao conteúdo, entre eles número de referência, data e horário. O texto também afirma que uma remessa foi retida e solicita providências relacionadas à classificação tarifária aduaneira e ao pagamento de taxas. Segundo a Alfândega de Abu Dhabi, esse tipo de conteúdo pode ter como objetivo induzir clientes a fornecer informações pessoais ou comerciais ou a realizar transações não autorizadas.

A Alfândega de Abu Dhabi afirmou que procedimentos e operações aduaneiras oficiais são feitos por sistemas autorizados e canais digitais oficiais. O órgão recomendou que mensagens suspeitas não sejam respondidas, que links ou anexos não sejam abertos e que nenhuma informação pessoal, comercial ou bancária seja compartilhada. Também orientou os clientes a não fazer pagamentos com base em solicitações recebidas de fontes não confiáveis.

A autoridade destacou ainda que a proteção dos dados dos clientes e o reforço da segurança das transações digitais estão entre as principais prioridades de seus serviços aduaneiros.

A Alfândega de Abu Dhabi pediu a quem receber esse tipo de mensagem que não responda nem compartilhe informações com o remetente e que comunique o caso pelos canais oficiais autorizados.

A autoridade reafirmou que continuará promovendo a conscientização sobre práticas digitais seguras e protegendo os clientes contra fraudes e tentativas de se passar por órgãos oficiais, contribuindo para serviços aduaneiros mais seguros e confiáveis.