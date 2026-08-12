Centro Integrado de Transportes de Abu Dhabi conduz segundo teste de campo com embarcação de patrulha autônoma

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O Centro Integrado de Transportes (Abu Dhabi Mobility), ligado ao Departamento de Municípios e Transportes, realizou a segunda rodada de testes de campo com uma embarcação de patrulha autônoma desenvolvida pelo Blue Gulf Group.

Os testes, supervisionados pelo Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos, têm como objetivo desenvolver recursos de patrulhamento autônomo para apoiar o monitoramento das vias navegáveis públicas de Abu Dhabi.

O teste mais recente foi realizado nas proximidades do Terminal de Balsas de Al Saadiyat, em parceria com a Abu Dhabi Maritime e o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi, e avaliou a conformidade da embarcação de 23 pés com as regras internacionais para evitar colisões no mar.

A partir de uma sala de controle em terra, a equipe acompanhou cenários previamente definidos para avaliar a capacidade da embarcação de navegar, detectar outras embarcações, evitar colisões, parar mediante comando e retornar com segurança ao ponto de controle. Os testes ocorreram após uma primeira rodada realizada com o Blue Gulf Group em maio de 2026.

A iniciativa faz parte dos esforços do Centro Integrado de Transportes para desenvolver o sistema de mobilidade inteligente de Abu Dhabi e fortalecer a posição do emirado como um dos principais centros marítimos do mundo, por meio de investimentos em tecnologias avançadas, soluções inovadoras e novos sistemas de monitoramento voltados à segurança pública, à sustentabilidade e à eficiência operacional.

Os testes também apoiam o desenvolvimento de uma nova geração de mobilidade marítima em Abu Dhabi. Entre as iniciativas recentes estão o Manual de Requisitos e Controles para Testes de Embarcações Marítimas Autônomas, lançado pelo Departamento de Municípios e Transportes, que estabelece regras para testes seguros de embarcações autônomas e operadas remotamente, e a criação do Centro de Monitoramento e Controle de Vias Navegáveis pelo Centro Integrado de Transportes em parceria com a Abu Dhabi Maritime.

Em conjunto, as iniciativas refletem os esforços de órgãos públicos, empresas privadas e parceiros do setor em Abu Dhabi para estimular a inovação por meio de regulamentação, infraestrutura inteligente e mecanismos de governança, criando condições para o desenvolvimento e a adoção de soluções avançadas de mobilidade marítima e reforçando a posição do emirado como centro de inovação no setor.