Centro Integrado de Transportes de Abu Dhabi conduz segundo teste de campo com embarcação de patrulha autônoma

Centro Integrado de Transportes de Abu Dhabi conduz segundo teste de campo com embarcação de patrulha autônoma

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O Centro Integrado de Transportes (Abu Dhabi Mobility), ligado ao Departamento de Municípios e Transportes, realizou a segunda rodada de testes de campo com uma embarcação de patrulha autônoma desenvolvida pelo Blue Gulf Group.

Os testes, supervisionados pelo Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos, têm como objetivo desenvolver recursos de patrulhamento autônomo para apoiar o monitoramento das vias navegáveis públicas de Abu Dhabi.

O teste mais recente foi realizado nas proximidades do Terminal de Balsas de Al Saadiyat, em parceria com a Abu Dhabi Maritime e o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi, e avaliou a conformidade da embarcação de 23 pés com as regras internacionais para evitar colisões no mar.

A partir de uma sala de controle em terra, a equipe acompanhou cenários previamente definidos para avaliar a capacidade da embarcação de navegar, detectar outras embarcações, evitar colisões, parar mediante comando e retornar com segurança ao ponto de controle. Os testes ocorreram após uma primeira rodada realizada com o Blue Gulf Group em maio de 2026.

A iniciativa faz parte dos esforços do Centro Integrado de Transportes para desenvolver o sistema de mobilidade inteligente de Abu Dhabi e fortalecer a posição do emirado como um dos principais centros marítimos do mundo, por meio de investimentos em tecnologias avançadas, soluções inovadoras e novos sistemas de monitoramento voltados à segurança pública, à sustentabilidade e à eficiência operacional.

Os testes também apoiam o desenvolvimento de uma nova geração de mobilidade marítima em Abu Dhabi. Entre as iniciativas recentes estão o Manual de Requisitos e Controles para Testes de Embarcações Marítimas Autônomas, lançado pelo Departamento de Municípios e Transportes, que estabelece regras para testes seguros de embarcações autônomas e operadas remotamente, e a criação do Centro de Monitoramento e Controle de Vias Navegáveis pelo Centro Integrado de Transportes em parceria com a Abu Dhabi Maritime.

Em conjunto, as iniciativas refletem os esforços de órgãos públicos, empresas privadas e parceiros do setor em Abu Dhabi para estimular a inovação por meio de regulamentação, infraestrutura inteligente e mecanismos de governança, criando condições para o desenvolvimento e a adoção de soluções avançadas de mobilidade marítima e reforçando a posição do emirado como centro de inovação no setor.