Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da República Democrática do Congo discutem ampliação da cooperação no âmbito de acordo econômico

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi.

Os dois líderes discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, em apoio aos interesses comuns e às prioridades de desenvolvimento dos dois países no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente.

Os presidentes reafirmaram o compromisso de ampliar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a República Democrática do Congo, alcançar os objetivos do acordo e aproveitar as oportunidades para promover a prosperidade e o bem-estar das populações dos países.

Tshisekedi também agradeceu ao xeique Mohamed bin Zayed pela assistência humanitária e pelos suprimentos médicos fornecidos pelos Emirados Árabes Unidos para apoiar a resposta aos desafios de saúde na República Democrática do Congo.