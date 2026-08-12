Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei do Bahrein discutem relações bilaterais e situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, discutiram as relações históricas entre os dois países e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, especialmente na economia e no desenvolvimento, de acordo com as prioridades e os interesses comuns.

As conversas ocorreram durante um encontro entre Mohamed bin Zayed e Hamad bin Isa, que está em visita aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois líderes também discutiram questões regionais e internacionais de interesse comum, incluindo a situação no Oriente Médio e os esforços em curso para fortalecer a segurança e a estabilidade da região.

Os dois lados destacaram a solidez das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein e reafirmaram o compromisso de ampliar a cooperação, especialmente diante dos desafios comuns enfrentados pela região e da necessidade de manter estreita coordenação.

O rei Hamad bin Isa elogiou o apoio constante dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein, que, segundo ele, contribuiu para reforçar a capacidade do país de enfrentar diferentes desafios.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; o ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; e outras autoridades participaram do encontro.

O conselheiro de Segurança Nacional e comandante da Guarda Real do Bahrein, tenente-general xeique Nasser bin Hamad Al Khalifa, e integrantes da delegação que acompanhou o rei, entre eles xeiques e autoridades do Bahrein, também participaram da reunião.

O rei Hamad bin Isa chegou aos Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira (12), quando foi recebido no aeroporto pelo presidente emiradense.