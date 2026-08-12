Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos anuncia croata Zlatko Dalić como novo técnico da seleção

Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos anuncia croata Zlatko Dalić como novo técnico da seleção

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA, na sigla em inglês) anunciou a contratação do croata Zlatko Dalić como novo técnico da seleção principal para a próxima fase, no lugar do romeno Cosmin Olăroiu.

“Bem-vindo, Zlatko Dalić. A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos tem o prazer de anunciar a contratação do croata como novo técnico da seleção nacional”, publicou a entidade na rede social X.

A federação divulgará nesta quinta-feira (13) os detalhes do contrato durante entrevista coletiva em sua sede, em Dubai, com a presença de dirigentes e representantes da imprensa. O encontro deverá abordar a duração do vínculo, a composição da comissão técnica e o programa de preparação da seleção para as próximas competições.

Dalić, de 59 anos, retorna a um país onde teve passagem de destaque por clubes. Entre 2014 e 2017, comandou o Al-Ain, com o qual conquistou o Campeonato dos Emirados Árabes Unidos e chegou à final da Liga dos Campeões da Ásia. Depois de deixar os Emirados Árabes Unidos, Dalić assumiu a seleção da Croácia em outubro de 2017.

A passagem pela seleção croata se tornou a mais bem-sucedida de um treinador na história do país. Dalić levou a Croácia à final da Copa do Mundo de 2018, quando ficou com o vice-campeonato, e ao terceiro lugar no Mundial de 2022.

O treinador deixou o comando da Croácia em julho, após a seleção ser eliminada por Portugal por 2 a 1 na primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo.