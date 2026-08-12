Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos anuncia croata Zlatko Dalić como novo técnico da seleção

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA, na sigla em inglês) anunciou a contratação do croata Zlatko Dalić como novo técnico da seleção principal para a próxima fase, no lugar do romeno Cosmin Olăroiu.

“Bem-vindo, Zlatko Dalić. A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos tem o prazer de anunciar a contratação do croata como novo técnico da seleção nacional”, publicou a entidade na rede social X.

A federação divulgará nesta quinta-feira (13) os detalhes do contrato durante entrevista coletiva em sua sede, em Dubai, com a presença de dirigentes e representantes da imprensa. O encontro deverá abordar a duração do vínculo, a composição da comissão técnica e o programa de preparação da seleção para as próximas competições.

Dalić, de 59 anos, retorna a um país onde teve passagem de destaque por clubes. Entre 2014 e 2017, comandou o Al-Ain, com o qual conquistou o Campeonato dos Emirados Árabes Unidos e chegou à final da Liga dos Campeões da Ásia. Depois de deixar os Emirados Árabes Unidos, Dalić assumiu a seleção da Croácia em outubro de 2017.

A passagem pela seleção croata se tornou a mais bem-sucedida de um treinador na história do país. Dalić levou a Croácia à final da Copa do Mundo de 2018, quando ficou com o vice-campeonato, e ao terceiro lugar no Mundial de 2022.

O treinador deixou o comando da Croácia em julho, após a seleção ser eliminada por Portugal por 2 a 1 na primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo.