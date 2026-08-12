Piloto dos Emirados Árabes Unidos disputa Grande Prêmio da Noruega do Campeonato de Motonáutica Fórmula 4

ROMA, 12 de agosto de 2026 (WAM) — A pilota emiradense Alya Abdulsalam Fairouz disputará o Grande Prêmio da Noruega do Campeonato de Motonáutica Fórmula 4, em Drammen de 21 a 23 de agosto.

Alya encerrou recentemente sua participação na etapa de Viverone, na Itália, pelo Campeonato Mundial de Motonáutica Fórmula 4, terminando em 13º lugar na classificação geral. A pilota também melhorou seu recorde nacional anterior, de 1min10s, ao marcar 1min03s, o terceiro melhor tempo da etapa.

Fairouz seguirá cumprindo a série de etapas obrigatórias e oficialmente homologadas pela União Internacional de Motonáutica (UIM) em sua terceira temporada na modalidade.