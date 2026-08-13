Sob orientação do presidente, Emirados Árabes Unidos destinam US$ 10 milhões a vítimas de terremoto na Colômbia

ABU DHABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — Por determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país anunciou, por meio da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, uma resposta humanitária emergencial de US$ 10 milhões para apoiar as vítimas do terremoto que atingiu a Colômbia, deixou mortos e feridos e provocou extensos danos materiais.

A resposta emergencial faz parte do compromisso dos Emirados Árabes Unidos de reforçar os esforços internacionais de socorro e prestar assistência humanitária a países amigos em momentos de crise e de desastres naturais.

A iniciativa também reflete o compromisso do país de apoiar pessoas afetadas por diferentes crises humanitárias e garantir que a ajuda chegue rapidamente a todas as comunidades atingidas, contribuindo para reduzir os efeitos do desastre e apoiar as ações de emergência em um momento crítico.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, afirmou que equipes do país trabalham para enviar ajuda emergencial, incluindo suprimentos médicos, alimentos e materiais para abrigos, em coordenação com as autoridades competentes da Colômbia e parceiros internacionais, de acordo com as necessidades e prioridades das áreas mais atingidas.

Al Ameri explicou que a agência trabalha para acelerar a entrega da assistência conforme as necessidades identificadas no local, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas afetadas, apoiar a recuperação inicial e contribuir para o rápido restabelecimento da estabilidade nas regiões atingidas.

Os Emirados Árabes Unidos já haviam manifestado solidariedade à Colômbia após o terremoto, que deixou mortos e feridos e provocou extensos danos materiais. O país também enviou condolências às famílias e aos parentes das vítimas e desejou rápida recuperação aos feridos.