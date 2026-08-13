Presidente dos Emirados Árabes Unidos conversa por telefone com homólogo das Maldivas

Presidente dos Emirados Árabes Unidos conversa por telefone com homólogo das Maldivas

ABU DHABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (13) uma ligação do presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu. Os dois líderes discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, em apoio aos interesses comuns.

Os presidentes reafirmaram o compromisso de ampliar a cooperação e as parcerias voltadas ao desenvolvimento entre os Emirados Árabes Unidos e as Maldivas, além de explorar novas oportunidades para promover a prosperidade e o bem-estar das populações dos dois países.

Os dois líderes também discutiram questões de interesse comum e os esforços em andamento para fortalecer a segurança e a estabilidade na região.