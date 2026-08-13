Presidente dos Emirados Árabes Unidos conversa por telefone com homólogo das Maldivas

ABU DHABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (13) uma ligação do presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu. Os dois líderes discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, em apoio aos interesses comuns.

Os presidentes reafirmaram o compromisso de ampliar a cooperação e as parcerias voltadas ao desenvolvimento entre os Emirados Árabes Unidos e as Maldivas, além de explorar novas oportunidades para promover a prosperidade e o bem-estar das populações dos dois países.

Os dois líderes também discutiram questões de interesse comum e os esforços em andamento para fortalecer a segurança e a estabilidade na região.