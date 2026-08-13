Ciclistas dos Emirados Árabes Unidos se destacam em provas com mais de 500 competidores na Suíça

GENEBRA, 13 de agosto de 2026 (WAM) — A seleção juvenil de ciclismo dos Emirados Árabes Unidos manteve o bom desempenho durante período de treinamento na Suíça, com resultados de destaque em várias provas que reuniram atletas internacionais.

Na prova individual de estrada de 90 km, disputada em Sion e com mais de 500 ciclistas, a equipe terminou entre os primeiros colocados em uma competição aberta, sem divisão por categorias, que proporcionou experiência diante de adversários mais experientes.

Falah Al Nuaimi também se destacou ao conquistar o segundo lugar em um critério noturno de 42 km, disputado em circuito fechado contra cerca de 50 competidores.

A equipe encerrará o calendário competitivo de agosto com mais três provas — um critério, uma subida de montanha e uma prova individual de longa distância — destinadas a ampliar a experiência dos atletas e aprimorar o ritmo de competição.

O presidente da Federação de Ciclismo dos Emirados Árabes Unidos, Mansoor Buosaiba, afirmou que os resultados, incluindo colocações de destaque tanto na subida de montanha quanto no critério, demonstram os avanços obtidos com o programa de treinamento e reforçam o compromisso da entidade com a formação de jovens talentos para futuras competições internacionais.