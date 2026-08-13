Dubai Humanitarian cria ponte aérea para enviar suprimentos médicos da OMS a Gaza por determinação de Mohammed bin Rashid

DUBAI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — Por determinação do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a Dubai Humanitarian facilitou o envio de suprimentos humanitários essenciais para Gaza.

As remessas fazem parte de uma nova ponte aérea lançada nesta semana para apoiar os esforços da Organização Mundial da Saúde (OMS) no envio de ajuda médica de emergência à população de Gaza. O primeiro voo partiu há dois dias da Ala Aérea de Dubai com 11 toneladas de medicamentos essenciais a bordo de uma aeronave C-130 com destino ao Aeroporto Internacional de Al-Arish, no Egito. A carga será posteriormente transportada para Gaza. Outros três voos levaram novas remessas de medicamentos, barracas e alimentos fortificados para ajudar a atender às necessidades nutricionais da população.

Os quatro voos integram uma operação mais ampla por meio da qual a Dubai Humanitarian facilitará o envio de cerca de 150 toneladas de suprimentos médicos e de saúde da OMS para Gaza nas próximas semanas. Novos voos estão previstos para manter o fluxo contínuo de ajuda.

Todos os suprimentos são provenientes de estoques mantidos previamente no Centro Global de Logística da OMS, sediado nas instalações da Dubai Humanitarian, reforçando o papel da organização na viabilização rápida de operações humanitárias de grande escala.

“Esta nova ponte aérea dá continuidade aos esforços de longa data da Dubai Humanitarian para apoiar as operações humanitárias em Gaza, seguindo as orientações da liderança dos Emirados Árabes Unidos e de Dubai de apoiar a população de Gaza”, afirmou o presidente da Dubai Humanitarian, Mohammed Ibrahim Al Shaibani.

“Apesar dos desafios enfrentados pela região, a Dubai Humanitarian, com o apoio contínuo de seus parceiros, facilitou neste ano várias pontes aéreas e remessas de ajuda para países como Afeganistão, Moçambique, Líbano e Uganda, apoiando o trabalho de organizações internacionais”, acrescentou.

Al Shaibani afirmou ainda que, no início do ano, a entidade também facilitou, em nome da OMS, o envio por via terrestre de suprimentos médicos essenciais para Gaza por meio de um comboio de três caminhões, refletindo a abordagem flexível e multimodal à logística humanitária da organização.

O chefe de Operações de Emergência do centro de logística da OMS para emergências de saúde global, Robert Blanchard, declarou: “Por meio de seu centro de logística para emergências de saúde global, a Organização Mundial da Saúde está enviando rapidamente mais de US$ 1,3 milhão em medicamentos e suprimentos médicos para atender cerca de 400 mil pessoas em Gaza. Transportadas em uma série de voos fretados, as remessas incluem materiais médicos destinados a vários parceiros.”

“Viabilizados pela contribuição e pelo apoio operacional da Dubai Humanitarian e do governo de Dubai, esses voos fretados de emergência permitem à OMS enviar mais medicamentos, atender mais pacientes e reduzir custos”, acrescentou.

Blanchard disse ainda que, enquanto a comunidade humanitária responde ao aumento das necessidades emergenciais em meio à redução dos recursos financeiros, o apoio da Dubai Humanitarian chega em um momento crucial. "Desde o início do conflito, seus voos fretados permitiram às operações de emergência em saúde em Gaza economizar mais de US$ 4 milhões em custos logísticos.”

“Voos como os que chegam nesta semana permitem à OMS direcionar seus recursos limitados para ampliar o acesso a medicamentos e suprimentos médicos que salvam vidas para pacientes que necessitam de assistência humanitária urgente em Gaza e em outras partes do mundo”, concluiu.