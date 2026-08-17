Líderes dos Emirados Árabes Unidos enviam condolências ao presidente da China pela morte do ex-premiê do Conselho de Estado

ABU DHABI, 17 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao presidente da China, Xi Jinping, pela morte do ex-primeiro-ministro do Conselho de Estado Zhu Rongji.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente chinês.