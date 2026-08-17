DP World impulsiona recuperação econômica da Síria com modernização do Porto de Tartous

TARTOUS, Síria, 17 de agosto de 2026 (WAM) — A DP World alcançou uma etapa importante de seu programa de investimentos de US$ 800 milhões para modernizar o Porto de Tartous, com a conclusão da entrega de três guindastes portuários móveis, que ampliarão a infraestrutura comercial da Síria e apoiarão a recuperação econômica do país.

Os três guindastes devem aumentar em cerca de 40% a capacidade de movimentação de cargas do porto, permitindo reduzir o tempo de permanência dos navios, elevar a eficiência operacional e ampliar o processamento de cargas em contêineres, a granel e fracionadas. O investimento busca fortalecer a infraestrutura comercial da Síria, aumentar a resiliência das cadeias de suprimentos e consolidar as bases para o crescimento econômico de longo prazo.

A entrega dos equipamentos representa uma etapa importante do contrato de concessão de 30 anos da DP World para desenvolver e operar o Porto de Tartous. O programa de investimentos continuará nos próximos anos e incluirá obras de dragagem para receber navios de maior porte, recuperação das estruturas do cais, instalação de novos equipamentos para movimentação de cargas, adoção de tecnologias digitais e capacitação contínua da mão de obra local.

O presidente-executivo da DP World Tartous, Fahad Al Banna, disse que o marco vai muito além da entrega de novos equipamentos. “Ele reflete nosso compromisso de longo prazo de apoiar a recuperação econômica da Síria por meio da reconstrução de uma infraestrutura comercial essencial. Um porto moderno reduz o custo de fazer negócios, atrai investimentos e cria empregos qualificados.”

O vice-presidente-executivo da DP World para Egito e Levante, Mohammad Shihab, destacou que, com localização estratégica na costa mediterrânea da Síria, o Porto de Tartous tem potencial para se tornar um importante centro de comércio e logística, conectando a Síria a mercados regionais importantes, como Iraque, Jordânia, Líbano e Turquia, ao mesmo tempo em que fortalece os fluxos comerciais no Mediterrâneo Oriental, no Golfo, na Europa e no Norte da África. “Nosso investimento, portanto, busca aumentar a eficiência, reduzir gargalos nas cadeias de suprimentos e fortalecer a conectividade, além de proporcionar às empresas acesso mais confiável aos mercados regionais e globais, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento e a competitividade dos setores de manufatura, agricultura e comércio”, disse.

A próxima fase do programa de modernização incluirá a instalação de equipamentos adicionais para movimentação de cargas, entre eles empilhadeiras e equipamentos do tipo reach stacker, ainda neste ano. Outros nove guindastes portuários móveis de menor capacidade serão instalados ao longo de 2027 e no início de 2028. A entrega de um novo guindaste de cais também está prevista para 2028.

Além da instalação dos novos equipamentos, a DP World iniciará em breve obras de dragagem para aumentar a profundidade do porto, enquanto a recuperação das estruturas do cais deve ser concluída até o fim de 2027. As melhorias de infraestrutura ampliarão a capacidade do porto para receber navios de maior porte, aumentarão a segurança e a eficiência das operações e reforçarão o papel de Tartous como importante porta de entrada para apoiar a expansão do comércio e a recuperação econômica da Síria.