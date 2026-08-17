DP World impulsiona recuperação econômica da Síria com modernização do Porto de Tartous

DP World impulsiona recuperação econômica da Síria com modernização do Porto de Tartous

TARTOUS, Síria, 17 de agosto de 2026 (WAM) — A DP World alcançou uma etapa importante de seu programa de investimentos de US$ 800 milhões para modernizar o Porto de Tartous, com a conclusão da entrega de três guindastes portuários móveis, que ampliarão a infraestrutura comercial da Síria e apoiarão a recuperação econômica do país.

Os três guindastes devem aumentar em cerca de 40% a capacidade de movimentação de cargas do porto, permitindo reduzir o tempo de permanência dos navios, elevar a eficiência operacional e ampliar o processamento de cargas em contêineres, a granel e fracionadas. O investimento busca fortalecer a infraestrutura comercial da Síria, aumentar a resiliência das cadeias de suprimentos e consolidar as bases para o crescimento econômico de longo prazo.

A entrega dos equipamentos representa uma etapa importante do contrato de concessão de 30 anos da DP World para desenvolver e operar o Porto de Tartous. O programa de investimentos continuará nos próximos anos e incluirá obras de dragagem para receber navios de maior porte, recuperação das estruturas do cais, instalação de novos equipamentos para movimentação de cargas, adoção de tecnologias digitais e capacitação contínua da mão de obra local.

O presidente-executivo da DP World Tartous, Fahad Al Banna, disse que o marco vai muito além da entrega de novos equipamentos. “Ele reflete nosso compromisso de longo prazo de apoiar a recuperação econômica da Síria por meio da reconstrução de uma infraestrutura comercial essencial. Um porto moderno reduz o custo de fazer negócios, atrai investimentos e cria empregos qualificados.”

O vice-presidente-executivo da DP World para Egito e Levante, Mohammad Shihab, destacou que, com localização estratégica na costa mediterrânea da Síria, o Porto de Tartous tem potencial para se tornar um importante centro de comércio e logística, conectando a Síria a mercados regionais importantes, como Iraque, Jordânia, Líbano e Turquia, ao mesmo tempo em que fortalece os fluxos comerciais no Mediterrâneo Oriental, no Golfo, na Europa e no Norte da África. “Nosso investimento, portanto, busca aumentar a eficiência, reduzir gargalos nas cadeias de suprimentos e fortalecer a conectividade, além de proporcionar às empresas acesso mais confiável aos mercados regionais e globais, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento e a competitividade dos setores de manufatura, agricultura e comércio”, disse.

A próxima fase do programa de modernização incluirá a instalação de equipamentos adicionais para movimentação de cargas, entre eles empilhadeiras e equipamentos do tipo reach stacker, ainda neste ano. Outros nove guindastes portuários móveis de menor capacidade serão instalados ao longo de 2027 e no início de 2028. A entrega de um novo guindaste de cais também está prevista para 2028.

Além da instalação dos novos equipamentos, a DP World iniciará em breve obras de dragagem para aumentar a profundidade do porto, enquanto a recuperação das estruturas do cais deve ser concluída até o fim de 2027. As melhorias de infraestrutura ampliarão a capacidade do porto para receber navios de maior porte, aumentarão a segurança e a eficiência das operações e reforçarão o papel de Tartous como importante porta de entrada para apoiar a expansão do comércio e a recuperação econômica da Síria.