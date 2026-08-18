Emirados Árabes Unidos conquistam três medalhas no segundo dia do Mundial Juvenil de Artes Marciais Mistas

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — Atletas dos Emirados Árabes Unidos tiveram bom desempenho no segundo dia da 7ª edição do Campeonato Mundial Juvenil da Federação Internacional de Artes Marciais Mistas (IMMAF, na sigla em inglês), na Mubadala Arena, em Abu Dhabi, e conquistaram três medalhas para o país anfitrião.

A equipe emiradense, formada por 12 atletas na categoria Youth C, para competidores de 12 e 13 anos, conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze. Hissa Al Mutawa ficou com a prata em sua categoria, enquanto Mahra Al Azizi conquistou o bronze diante da torcida local.

O torneio reúne mais de 1.100 competidores de 55 países e segue até 23 de agosto.

O secretário-geral da Federação de Jiu-jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados Árabes Unidos, Fahad Ali Al Shamsi, afirmou que colocar jovens atletas locais diante de diferentes estilos de luta internacionais acelera o desenvolvimento tático e aprimora a tomada de decisões sob pressão.

O vice-presidente da Federação Internacional de Artes Marciais Mistas, Wissam Abi Nader, destacou que o conjunto de regras adaptado ao torneio prioriza a segurança dos competidores e, ao mesmo tempo, contribui para aprimorar a inteligência de combate.

As disputas passam nesta quarta-feira (19) para a categoria Youth B, destinada a atletas de 14 e 15 anos. Nove integrantes da seleção dos Emirados Árabes Unidos estão escalados para competir ao longo de dois dias.