Corrida Beneficente Zayed reúne mais de 2 mil corredores no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 24 de agosto de 2026 (WAM) — A Corrida Beneficente Zayed encerrou no domingo (23) sua segunda edição no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 2.000 corredores da cidade e 50 atletas dos Emirados Árabes Unidos na Praia do Flamengo.

Atletas profissionais, corredores amadores, famílias e participantes de diferentes perfis disputaram provas de 5 km e 10 km. A programação também incluiu atividades comunitárias e de entretenimento. A edição de 2026 ofereceu mais de R$ 500 mil (cerca de US$ 96,9 mil) em prêmios, distribuídos entre os primeiros colocados nas categorias masculina e feminina das duas distâncias, além de sorteios de prêmios em dinheiro e passagens da Emirates.

Na prova de 5 km, Vitor Ferreira dos Santos ficou em primeiro lugar na categoria masculina, enquanto Djenyfer Arnold venceu entre as mulheres. Nos 10 km, Bekele Felene Tarniru venceu a categoria masculina, e Aynalem Debele Ketema, a feminina. Na prova de 5 km para pessoas com deficiência, Jean Oliveira da Silva ficou em primeiro lugar entre os homens, e Antonia Keyla da Silva Barros venceu entre as mulheres. Os vencedores receberam os prêmios durante a cerimônia oficial do evento.

Toda a arrecadação com as inscrições será destinada ao Grupo Cultural AfroReggae por meio do programa Criança Esperança. Os recursos apoiarão projetos de educação, cultura e inclusão social voltados à criação de oportunidades para crianças e jovens das comunidades atendidas.

O presidente do Comitê Superior de Organização da Corrida Beneficente Zayed, tenente-general da reserva Mohamed Helal Al Kaabi, agradeceu à Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, aos parceiros e aos patrocinadores pelo apoio à segunda edição brasileira da prova.

“O sucesso da Corrida Beneficente Zayed no Rio de Janeiro reflete a capacidade do esporte de unir as pessoas em torno de um propósito humanitário comum. Além da competição, cada edição dá continuidade ao legado do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e aos valores de solidariedade, compaixão e serviço ao próximo. Temos orgulho de ver participantes, parceiros e a comunidade reunidos para gerar um impacto que vai muito além da linha de chegada”, disse Al Kaabi.

“O impacto desta edição vai muito além da linha de chegada. Ele se reflete no apoio gerado para causas humanitárias, nas comunidades reunidas por meio do esporte e no compromisso de nossos parceiros e participantes com a solidariedade. Essa é a verdadeira força da Corrida Beneficente Zayed e o que continua impulsionando sua missão humanitária ao redor do mundo”, acrescentou.

A corrida foi organizada pela Zayed Charity Run e pela ERTH Abu Dhabi, com apoio da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil e patrocínio da ERTH Abu Dhabi, L’IMAD, Emirates Airline e Mubadala.

Criada em Abu Dhabi em 2001, a Corrida Beneficente Zayed passou a ser realizada também em cidades como Nova York, Cairo, Miami, Pequim, Rio de Janeiro, Budapeste e Adis Abeba, ampliando sua presença internacional e associando a prática esportiva a ações humanitárias.

A segunda edição no Rio de Janeiro reforçou a presença da iniciativa no Brasil e sua mensagem, “Corrida pela Bondade”, ao reunir esporte e solidariedade em apoio a projetos sociais.