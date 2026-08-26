Aeroporto Internacional de Dubai recebe 31,5 milhões de passageiros no 1º semestre de 2026

DUBAI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) recebeu 31,5 milhões de passageiros nos primeiros seis meses de 2026, em meio à recuperação gradual da oferta das companhias aéreas e ao fortalecimento da demanda no segundo trimestre, após um dos períodos operacionais mais desafiadores de sua história.

As restrições no espaço aéreo regional continuaram afetando o movimento no primeiro semestre, mas o número de passageiros aumentou ao longo do segundo trimestre, de 3,5 milhões em abril para 4,5 milhões em maio e 5 milhões em junho.

A retomada das operações de companhias internacionais, a melhora da conectividade e o aumento da ocupação dos voos indicam demanda resiliente nos principais mercados e perspectivas mais favoráveis para o segundo semestre, tradicionalmente mais movimentado no DXB.

O presidente-executivo da Dubai Airports, Paul Griffiths, destacou que o primeiro semestre colocou à prova todas as partes do sistema de aviação e foi prova de resiliência. "À medida que a capacidade volta gradualmente, a demanda responde de imediato. Isso é particularmente importante para o DXB, onde as conexões internacionais representam uma parcela significativa do movimento”, disse.

“O forte desempenho das equipes que atuam no aeroporto nos últimos meses nos deixou bem posicionados para atender à retomada da demanda, trabalhar em estreita colaboração com nossas companhias aéreas parceiras e reforçar a posição de Dubai como um dos principais centros globais de aviação”, acrescentou.

Com a retomada das malhas das companhias aéreas, a Dubai Airports mantém um amplo programa de investimentos no DXB. As melhorias incluem instalações para passageiros, uma nova operação integrada para embarques em posições remotas, ampliação do autoatendimento, avanço dos sistemas biométricos, novas ferramentas de gestão operacional, melhorias no fluxo de passageiros e aumento de capacidade em áreas específicas.

O aeroporto também amplia o uso de tecnologia e modifica o desenho e o funcionamento de áreas destinadas aos passageiros, com o objetivo de facilitar a circulação e tornar os espaços de espera mais confortáveis. As medidas buscam simplificar o percurso dos passageiros pelo aeroporto, aumentar a flexibilidade das operações e melhorar a experiência de quem chega a Dubai ou utiliza o DXB para conexões internacionais.

Para o segundo semestre, a Dubai Airports espera uma recuperação mais forte, apoiada pela retomada das rotas e frequências das companhias aéreas, pelo aumento das conexões internacionais, pela redução de restrições e recomendações de viagem em mercados importantes, pela programação de inverno e pelo calendário de eventos empresariais, esportivos e de lazer de Dubai.

O DXB recebeu 13 milhões de passageiros no segundo trimestre, elevando o movimento no primeiro semestre para 31,5 milhões, queda de 31,3% ante o mesmo período de 2025.

O número de pousos e decolagens somou 150.600 no primeiro semestre, recuo de 32,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No segundo trimestre, foram registrados 62.500 movimentos.

Ao fim de junho, quase 50 companhias aéreas internacionais operavam no DXB, com voos para 217 destinos em 99 países. A ocupação dos voos continuou aumentando e se aproximou dos níveis de 2025, acompanhando a recuperação da conectividade internacional.

O volume de cargas chegou a 751.340 toneladas no primeiro semestre, queda de 28,7% na comparação anual. Desse total, 351.716 toneladas foram movimentadas no segundo trimestre.

O aeroporto processou 30,3 milhões de bagagens nos primeiros seis meses do ano, 28% menos que no mesmo período de 2025, incluindo 12,7 milhões no segundo trimestre. A taxa de bagagens extraviadas ou manuseadas de forma inadequada ficou em 2,7 para cada 1.000 passageiros, abaixo da referência mundial mais recente do setor, de cerca de 4,9 por 1.000.

No primeiro semestre, 98,98% dos passageiros concluíram o controle de passaportes na saída em menos de dez minutos, 98,95% passaram pelo controle na chegada em menos de 15 minutos e 99,34% concluíram a inspeção de segurança em menos de cinco minutos.