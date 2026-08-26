Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra forças de paz da ONU no Sudão do Sul

ABU DHABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque contra integrantes das forças de paz das Nações Unidas no estado de Jonglei, no Sudão do Sul, que deixou dois mortos e outros feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a condenação do país ao ataque e sua rejeição permanente a todas as formas de violência destinadas a comprometer a segurança e a estabilidade.

O ministério também voltou a condenar ataques contra forças de manutenção da paz, que, segundo a nota, violam o direito internacional e a resolução 2802 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Os Emirados Árabes Unidos manifestaram plena solidariedade às forças internacionais de paz da ONU e aos países participantes e reafirmaram apoio aos esforços internacionais para preservar a segurança, a estabilidade e a paz e prestar assistência humanitária em áreas de conflito.

O ministério expressou condolências às famílias das vítimas e às Nações Unidas e desejou rápida recuperação a todos os feridos.