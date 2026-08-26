Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra forças de paz da ONU no Sudão do Sul

Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra forças de paz da ONU no Sudão do Sul

ABU DHABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque contra integrantes das forças de paz das Nações Unidas no estado de Jonglei, no Sudão do Sul, que deixou dois mortos e outros feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a condenação do país ao ataque e sua rejeição permanente a todas as formas de violência destinadas a comprometer a segurança e a estabilidade.

O ministério também voltou a condenar ataques contra forças de manutenção da paz, que, segundo a nota, violam o direito internacional e a resolução 2802 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Os Emirados Árabes Unidos manifestaram plena solidariedade às forças internacionais de paz da ONU e aos países participantes e reafirmaram apoio aos esforços internacionais para preservar a segurança, a estabilidade e a paz e prestar assistência humanitária em áreas de conflito.

O ministério expressou condolências às famílias das vítimas e às Nações Unidas e desejou rápida recuperação a todos os feridos.