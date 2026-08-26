EDGE e Exército Brasileiro criarão o primeiro Centro de Excelência em Defesa Cibernética da América Latina

SÃO JOSÉ, 26 de agosto de 2026 (WAM) — O grupo de tecnologia avançada e defesa EDGE, dos Emirados Árabes Unidos, e o Exército Brasileiro, por meio do Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber), criarão um Centro de Excelência em Defesa Cibernética, o primeiro do gênero na América Latina a operar em um modelo tripartite que reúne governo, indústria e academia.

A iniciativa prevê uma parceria estratégica em condições de igualdade entre as duas instituições fundadoras para criar uma organização permanente, baseada em referências internacionais, voltada às necessidades de segurança cibernética do Brasil e com atuação também na região. As duas partes farão investimentos diretos no centro, com o objetivo de garantir sua capacidade operacional, independência institucional e continuidade no longo prazo.

O diretor-geral e presidente-executivo da EDGE, Hamad Al Marar, afirmou: “A resiliência cibernética exige colaboração de longo prazo entre governos, indústria e academia, e esta parceria reflete essa convicção. A EDGE possui experiência comprovada no desenvolvimento de capacidades cibernéticas soberanas em ambientes complexos e de alto risco, e estamos colocando esse conhecimento a serviço das ambições do Brasil.”

“Por meio deste centro, combinaremos tecnologia avançada, experiência operacional e conhecimento compartilhado para desenvolver capacidades duradouras e posicionar o Brasil como um dos principais centros de excelência em segurança cibernética da América Latina”, acrescentou.

O centro prestará serviços especializados às Forças Armadas brasileiras e a órgãos federais. A atuação incluirá formação profissional, desenvolvimento e certificação; resposta a incidentes cibernéticos e perícia digital; consultoria estratégica em segurança cibernética; pesquisa e desenvolvimento de doutrinas e capacidades de defesa cibernética; planejamento e realização de exercícios nacionais e regionais; e desenvolvimento de soluções e capacidades avançadas de defesa cibernética.

Com base em práticas internacionais, incluindo as adotadas pelo Centro Cooperativo de Excelência em Defesa Cibernética da Otan, a iniciativa busca tornar o Brasil uma referência regional em segurança cibernética soberana. O centro também buscará vínculos, cooperação e reconhecimento junto a organizações internacionais de segurança cibernética, ampliando a integração do Brasil à comunidade global do setor.