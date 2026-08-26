Presidente da Reuters participa da Cúpula de Mídia Árabe 2026

DUBAI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente da Reuters, Paul Bascobert, participará da Cúpula de Mídia Árabe 2026, que reunirá líderes do setor de diferentes países em Dubai entre 15 e 17 de setembro, anunciou o Dubai Press Club, organizador do evento.

A participação de Bascobert reforça a presença internacional na cúpula e levará aos debates uma perspectiva global sobre as tendências que estão transformando o jornalismo e a produção de conteúdo, incluindo o impacto crescente da tecnologia e da inteligência artificial.

A vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai, presidente do Dubai Press Club e presidente do Comitê Organizador da Cúpula de Mídia Árabe, Mona Ghanem Al Marri, afirmou: “A participação de importantes nomes da mídia da região e de outras partes do mundo permite uma troca de perspectivas sobre as principais questões que impulsionam o desenvolvimento do setor e enriquece o debate sobre o futuro da mídia.”

Al Marri acrescentou que a presença de dirigentes de organizações internacionais de mídia traz diferentes experiências e pontos de vista à cúpula e permite aos participantes compreender melhor como empresas do setor em todo o mundo estão reagindo às rápidas transformações da indústria.

Bascobert tem ampla experiência no setor global de mídia e notícias e ocupou cargos de liderança nas áreas de jornalismo, mídia digital e tecnologia. Ele é presidente da Reuters desde setembro de 2022.