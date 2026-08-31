Crianças são a maior riqueza e o futuro dos Emirados Árabes Unidos, diz xeica Fátima

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — A xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e da Fundação para o Desenvolvimento da Família, afirmou que o início de um novo ano letivo abre uma nova etapa na trajetória de aprendizado dos estudantes, marcada pela esperança e pela ambição de contribuir para o desenvolvimento e o futuro do país.

Por ocasião da volta às aulas, a xeica Fatima disse que as crianças dos Emirados Árabes Unidos são a maior riqueza do país e que suas aspirações e seu potencial terão papel central na construção do futuro. A autoridade incentivou os estudantes a seguir o exemplo das gerações anteriores, preservar os valores e a identidade nacional e usar o conhecimento, a criatividade e seus princípios para contribuir para o desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos.

A xeica Fatima também pediu aos alunos que vejam a escola como um espaço de aprendizado e descoberta, valorizem a orientação dos professores, apoiem os colegas e mantenham o respeito, a cooperação e o senso de responsabilidade. Segundo ela, os desafios devem ser encarados como oportunidades de aprender e avançar em direção a seus objetivos.

Ao final, desejou aos estudantes um ano letivo de aprendizado, sucesso e conquistas e afirmou esperar que mantenham a ambição, permaneçam fiéis a seus valores e comprometidos com o país.