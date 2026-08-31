Capacidade de energia renovável dos Emirados Árabes Unidos cresce mais de 63 vezes em dez anos, diz autoridade

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — A capacidade de geração de energia renovável dos Emirados Árabes Unidos cresceu mais de 63 vezes na última década, de 129 megawatts em 2015 para mais de 8,2 gigawatts em 2025, segundo Sharif Al Olama, subsecretário para Assuntos de Energia e Petróleo do Ministério da Energia e Infraestrutura.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Olama afirmou que o país avançou em diferentes áreas do setor energético, com a expansão das fontes limpas, o desenvolvimento do sistema elétrico nacional, o aumento da interligação das redes e o uso de novas tecnologias e dados para melhorar o gerenciamento e a capacidade de resposta do sistema.

Segundo o subsecretário, os avanços fazem parte da estratégia do país para garantir um sistema de energia seguro e sustentável, capaz de atender ao crescimento da demanda. O trabalho envolve órgãos federais e locais, empresas nacionais e o setor privado.

As fontes limpas responderam por 32,4% da geração de eletricidade em 2025. A meta dos Emirados Árabes Unidos é elevar essa participação para 35% até 2031.

A geração de eletricidade a partir de fontes limpas superou 62,4 gigawatts-hora em 2025, enquanto a capacidade instalada chegou a 13.805 megawatts, incluindo energia nuclear, solar fotovoltaica e solar concentrada, eólica e geração a partir de resíduos.

A produção total de eletricidade no país alcançou 192.735 gigawatts-hora em 2025, ante um consumo de 174.524 gigawatts-hora.

Al Olama declarou que os números mostram o avanço da diversificação da matriz energética e da modernização da rede elétrica nacional. Segundo a autoridade, o ministério trabalha com seus parceiros para desenvolver o mercado de eletricidade, ampliar a interligação das redes e a geração de energia limpa e adotar novas tecnologias de monitoramento e gestão de recursos.

Entre as iniciativas está o Emirates Monitoring Centre, primeiro centro nacional a monitorar em tempo real a rede elétrica integrada dos Emirados Árabes Unidos, conectando as quatro empresas responsáveis pelo fornecimento de eletricidade no país.

Na segunda fase do centro, foi elaborado e executado, em parceria com a Siemens, um estudo para desenvolver um programa de gestão de energia renovável, com foco no monitoramento da rede e na coordenação entre as entidades que integram o sistema elétrico nacional.

Al Olama afirmou ainda que os projetos de transformação do setor incluem iniciativas para reciclar baterias de veículos elétricos e híbridos e estimular a transição da indústria para tecnologias mais sustentáveis. Também foram realizados dois estudos e dois projetos-piloto para desenvolver soluções de energia limpa, aumentar a eficiência no uso de recursos e apoiar a expansão do transporte elétrico.

De acordo com o subsecretário, projetos e políticas energéticas dos Emirados Árabes Unidos receberam prêmios nacionais e internacionais nas áreas de energia limpa, sustentabilidade e mercados de eletricidade.

Al Olama destacou que o ministério continuará trabalhando com seus parceiros para aumentar a eficiência e a capacidade do sistema energético nacional, reforçar a segurança energética e acompanhar o crescimento econômico e populacional, além de avançar nas metas do país para energia limpa, sustentabilidade e neutralidade climática.