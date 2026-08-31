Ministério da Defesa dos Emirados nega ataque à Base Aérea de Al Menhad

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos negou nesta segunda-feira (31) informações divulgadas pela imprensa de que a Base Aérea de Al Menhad teria sido alvo de mísseis, afirmando que os relatos são falsos.

Segundo o ministério, as Forças Armadas permanecem em alto nível de prontidão para responder a qualquer ameaça e proteger a soberania, a segurança e a estabilidade do país. A pasta também pediu à população que busque informações em fontes oficiais e evite compartilhar rumores ou informações imprecisas.