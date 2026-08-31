Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano contra o país

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque iraniano, classificado como hostil, contra o país, realizado com um drone interceptado pelos sistemas de defesa aérea sobre as águas territoriais emiradenses. O governo classificou a ação como uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania, da segurança e da estabilidade do país, além de uma ameaça direta à segurança de cidadãos e residentes.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques representam uma escalada perigosa, um ato de agressão inaceitável e uma ameaça direta à segurança, à estabilidade e à integridade territorial dos Emirados Árabes Unidos, em violação ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas.

O país declarou que não aceitará, em nenhuma circunstância, ameaças à sua segurança e soberania e ressaltou que mantém o direito pleno e legítimo de responder aos ataques de forma a proteger sua soberania, segurança nacional, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes, de acordo com o direito internacional.

O ministério reiterou a condenação e a rejeição inequívocas ao ataque sob todos os princípios jurídicos e humanitários e pediu a interrupção imediata dessas ações e o cumprimento integral da cessação de todas as hostilidades. Os Emirados Árabes Unidos responsabilizaram o Irã integralmente pelos ataques e por suas consequências.