Emirados Árabes Unidos condenam ataques contra a Jordânia

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques hostis com mísseis contra a Jordânia.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) classificou os ataques como uma violação flagrante da soberania jordaniana e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

A pasta reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Jordânia e o apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua segurança e estabilidade.