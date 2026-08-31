Presidente dos Emirados Árabes Unidos parabeniza estudantes, professores e famílias pelo início do ano letivo

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou estudantes, professores, profissionais da educação e famílias pelo início do novo ano letivo e pediu união para formar novas gerações criativas, participativas e comprometidas com o país.

Em mensagem de áudio divulgada por ocasião da volta às aulas, Mohamed bin Zayed disse:

“Que a paz esteja com vocês.

“Parabenizo vocês, meus filhos e minhas filhas, pelo novo ano letivo. Também deixo meus cumprimentos aos professores, aos profissionais da educação e às famílias. Vocês são o futuro do nosso país. Por isso, incentivo todos a ler, continuar aprendendo e preservar nossa identidade nacional.

O líder acrescentou que o mundo está mudando, e novas oportunidades surgem todos os dias. Segundo ele, trata-se de uma realidade que exige atenção ao desenvolvimento das habilidades do futuro e ao uso positivo da inteligência artificial e da tecnologia.

“Também peço às famílias e aos professores que trabalhem juntos, em espírito de cooperação, para formar gerações criativas, participativas e que amem seu país. Que Deus os proteja e lhes conceda sucesso, e que vocês continuem sendo motivo de orgulho para os Emirados Árabes Unidos”, concluiu.