Ministros árabes da Informação se reúnem em Dubai na Cúpula de Mídia Árabe 2026

DUBAI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — Ministros da Informação do Egito, da Síria, do Bahrein, da Jordânia e do Líbano participarão da Cúpula de Mídia Árabe 2026, em Dubai, ao lado de autoridades e representantes do setor para discutir o futuro da mídia, anunciou o comitê organizador.

O evento será realizado de 15 a 17 de setembro sob o patrocínio do vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e sob as diretrizes do segundo vice-governante de Dubai e presidente do Conselho de Mídia de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

A edição deste ano, a maior já realizada, terá a participação do ministro de Estado da Informação do Egito, Diaa Rashwan; do ministro da Informação da Síria, Khaled Zaarour; do ministro da Informação do Bahrein, Ramzan bin Abdullah Al-Noaimi; do ministro da Informação do Líbano, Paul Morcos; e do ministro da Comunicação Governamental da Jordânia, Mohammad Momani.

A participação ocorre em um momento de importantes mudanças geopolíticas e econômicas na região e no mundo, enquanto tecnologia, inteligência artificial e plataformas digitais aceleram a transformação da indústria de mídia.

Mona Ghanem Al Marri, vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai, presidente do Clube de Imprensa de Dubai e presidente do comitê organizador da cúpula, destacou a importância de incluir autoridades responsáveis por decisões públicas no debate sobre o futuro do setor.

Para Al Marri, o papel da mídia hoje vai além de noticiar acontecimentos e inclui ajudar as sociedades a compreender mudanças, fortalecer a confiança e ampliar a presença da voz árabe em um cenário internacional cada vez mais competitivo.

A região, acrescentou, precisa de uma mídia capaz de compreender e explicar essas transformações, contribuir para a estabilidade e o desenvolvimento e apresentar sua própria perspectiva com o profissionalismo necessário para conquistar a confiança do público e competir internacionalmente.

A diretora do Clube de Imprensa de Dubai, Maryam Al Mulla, disse que a presença de nomes de destaque da mídia árabe mostra a crescente importância da cúpula como espaço de discussão sobre o futuro do setor.

O encontro reunirá profissionais e lideranças para analisar as mudanças que vêm transformando a mídia mundial. Para Al Mulla, a presença dos ministros também reforça a necessidade de ampliar a cooperação, o diálogo e a troca de experiências diante de desafios que ultrapassam cada vez mais as fronteiras nacionais.

A Cúpula de Mídia Árabe 2026 terá uma série de eventos especializados, entre eles o Fórum de Mídia Árabe, o Fórum de Comunicação Governamental, o Fórum de Mídia da Juventude Árabe, a Cúpula Árabe de Influenciadores de Mídias Sociais, o Fórum de Cinema, o Fórum de Games e o Dubai PodFest, além de fóruns internacionais de mídia.