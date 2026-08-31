Ministros árabes da Informação se reúnem em Dubai na Cúpula de Mídia Árabe 2026

Ministros árabes da Informação se reúnem em Dubai na Cúpula de Mídia Árabe 2026

DUBAI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — Ministros da Informação do Egito, da Síria, do Bahrein, da Jordânia e do Líbano participarão da Cúpula de Mídia Árabe 2026, em Dubai, ao lado de autoridades e representantes do setor para discutir o futuro da mídia, anunciou o comitê organizador.

O evento será realizado de 15 a 17 de setembro sob o patrocínio do vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e sob as diretrizes do segundo vice-governante de Dubai e presidente do Conselho de Mídia de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

A edição deste ano, a maior já realizada, terá a participação do ministro de Estado da Informação do Egito, Diaa Rashwan; do ministro da Informação da Síria, Khaled Zaarour; do ministro da Informação do Bahrein, Ramzan bin Abdullah Al-Noaimi; do ministro da Informação do Líbano, Paul Morcos; e do ministro da Comunicação Governamental da Jordânia, Mohammad Momani.

A participação ocorre em um momento de importantes mudanças geopolíticas e econômicas na região e no mundo, enquanto tecnologia, inteligência artificial e plataformas digitais aceleram a transformação da indústria de mídia.

Mona Ghanem Al Marri, vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai, presidente do Clube de Imprensa de Dubai e presidente do comitê organizador da cúpula, destacou a importância de incluir autoridades responsáveis por decisões públicas no debate sobre o futuro do setor.

Para Al Marri, o papel da mídia hoje vai além de noticiar acontecimentos e inclui ajudar as sociedades a compreender mudanças, fortalecer a confiança e ampliar a presença da voz árabe em um cenário internacional cada vez mais competitivo.

A região, acrescentou, precisa de uma mídia capaz de compreender e explicar essas transformações, contribuir para a estabilidade e o desenvolvimento e apresentar sua própria perspectiva com o profissionalismo necessário para conquistar a confiança do público e competir internacionalmente.

A diretora do Clube de Imprensa de Dubai, Maryam Al Mulla, disse que a presença de nomes de destaque da mídia árabe mostra a crescente importância da cúpula como espaço de discussão sobre o futuro do setor.

O encontro reunirá profissionais e lideranças para analisar as mudanças que vêm transformando a mídia mundial. Para Al Mulla, a presença dos ministros também reforça a necessidade de ampliar a cooperação, o diálogo e a troca de experiências diante de desafios que ultrapassam cada vez mais as fronteiras nacionais.

A Cúpula de Mídia Árabe 2026 terá uma série de eventos especializados, entre eles o Fórum de Mídia Árabe, o Fórum de Comunicação Governamental, o Fórum de Mídia da Juventude Árabe, a Cúpula Árabe de Influenciadores de Mídias Sociais, o Fórum de Cinema, o Fórum de Games e o Dubai PodFest, além de fóruns internacionais de mídia.