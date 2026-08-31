Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos reúne a elite dos cavalos árabes puro-sangue na Bélgica

BRUXELAS, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O Hipódromo de Waregem, na Bélgica, recebe nesta terça-feira (1º) a 11ª etapa da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue. A prova, que integra a 33ª edição da competição, reunirá 11 animais de alguns dos principais haras do circuito.

A etapa belga terá campeões de provas anteriores e cavalos que se destacaram na atual temporada. A corrida será disputada em 2.200 metros na grama, na categoria Grupo 2, para animais de quatro anos ou mais, com premiação de € 250 mil, a maior já oferecida em uma prova de cavalos árabes na Bélgica.

A participação dos Emirados Árabes Unidos na etapa da Bélgica tem como principais nomes RB Kingmaker e Maqbool. RB Kingmaker, por Baseq Al Khalediah e RB Royale Madame, pertence a Helal Alalawi, é treinado por Elisabeth Bernard Jean-François e será montado por Christophe Soumillon.

RB Kingmaker venceu a Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue em Abu Dhabi, em 2024, e conquistou nesta temporada o Qatar International Stakes, prova de Grupo 1 disputada no Hipódromo de Goodwood, na Inglaterra. Na Bélgica, busca acrescentar mais um título à sua campanha.

Os Emirados Árabes Unidos também serão representados por Maqbool, por AF Albahar e Ghaleba, da Yas Horse Racing Management. Treinado por Xavier Thomas-Demeaulte e montado por Leo-Paul Brechet, o cavalo chega à etapa da Bélgica após uma boa atuação e o segundo lugar na prova disputada na Holanda nesta edição.

Também estão no páreo Joe Star, vencedor da etapa da Holanda nesta edição, e Mahdi du Breuil, terceiro colocado na mesma prova. Joe Star, por Al Mourtajez e Guest del Falot, pertence a Mohamed Abdullah Abdul Rahman, é treinado por Elisabeth Bernard Jean-François e será montado por Anthony Crastus. Mahdi du Breuil, por Mared Al Sahra e Wanaa du Breuil, pertence a Wiljan Poels, é treinado por Melody Bailleul e terá Fabian Lefebvre como jóquei.

Freddy Py, vencedor da etapa da Suécia em 2023 e 2024, também está entre os destaques. Por TM Fred Texas e Via Hipolyte, o cavalo pertence a Gerard Zoetelief, que também é seu treinador, e será montado por Antoine Subias. Do mesmo estábulo participa El Paso T, por Al Mourtajez e Porta T, com Julien Guillochon como jóquei.

A lista de campeões inclui ainda Ska de l’Aigle, vencedor da etapa da Itália em 2024. Por Al Mourtajez e Sia, representa a Al Leith Racing, é treinado por Xavier Thomas-Demeaulte e será montado por Guillaume Guedj-Gay. Farida P, vencedora das etapas da Holanda em 2024 e da Suécia em 2025, também participa. Por Al Mourtajez e Hania D.A., pertence a Peter Deckers, que também é seu treinador, e terá Nicolas Baudet como jóquei.

Completam o páreo El Zarka D.A., por AF Albahar e Schiva D.A., pertencente e treinado por Johan Verstrepen, com Koen Clijmans; Tex D.A., por Mugadir e Fouwzia D.A., pertencente e treinado por Bianca Dunk, com Jef Verbeeck; e Dream Seq, por Baseq Al Khalediah e Dream Pearl, pertencente e treinado por Timo Keersmaekers, com Jente Marien.

Faisal Al Rahmani, secretário-geral do Comitê Superior Organizador da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue, destacou a continuidade da competição nos hipódromos europeus. “Estamos satisfeitos em dar continuidade à Copa nos hipódromos da Europa, com o apoio da liderança dos Emirados Árabes Unidos. Essa visão tem contribuído para o sucesso internacional da competição, para ampliar o reconhecimento do cavalo árabe e para oferecer melhores oportunidades e incentivos a proprietários e criadores em diferentes países”, disse.

Al Rahmani acrescentou que a etapa da Bélgica é uma das mais importantes da 33ª edição pelo nível dos participantes, que reúne alguns dos principais cavalos e haras, além de campeões de etapas da Copa e de grandes provas internacionais. “Esse nível de participação mostra o prestígio alcançado pela competição entre proprietários, treinadores e jóqueis na Europa.”

“Esperamos uma prova forte e competitiva, que dê continuidade aos resultados alcançados pela Copa nesta temporada e mostre o alto nível das corridas de cavalos árabes. Isso está em linha com o papel dos Emirados Árabes Unidos na preservação desse patrimônio e na promoção da raça nos hipódromos internacionais”, concluiu.