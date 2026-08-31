Segundo avião dos Emirados Árabes Unidos transporta 45 toneladas de ajuda ao Nepal

KATHMANDU, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O segundo avião de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos chegou ao Nepal com 45 toneladas de suprimentos destinados às vítimas das enchentes e dos deslizamentos de terra. O envio, coordenado pela Agência de Ajuda dos Emirados, atende a uma determinação do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que destinou US$ 10 milhões à assistência ao país.

A carga inclui alimentos, materiais de emergência, geradores de energia e outros itens essenciais. Os suprimentos serão distribuídos principalmente nas áreas mais atingidas, para atender às necessidades imediatas das famílias afetadas.

A operação faz parte da assistência prestada pelos Emirados Árabes Unidos a populações atingidas por desastres naturais e outras emergências em diferentes partes do mundo.

Os Emirados Árabes Unidos dão continuidade à assistência humanitária às vítimas no Nepal após o envio do primeiro avião com ajuda emergencial, em agosto. A iniciativa reforça a solidariedade do país com as comunidades afetadas e o apoio aos esforços para reduzir os impactos do desastre. A operação também mantém a atuação humanitária dos Emirados Árabes Unidos em apoio a populações atingidas por desastres naturais, com o objetivo de aliviar seus efeitos durante situações de emergência.