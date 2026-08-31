Segundo avião dos Emirados Árabes Unidos transporta 45 toneladas de ajuda ao Nepal

Segundo avião dos Emirados Árabes Unidos transporta 45 toneladas de ajuda ao Nepal

KATHMANDU, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O segundo avião de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos chegou ao Nepal com 45 toneladas de suprimentos destinados às vítimas das enchentes e dos deslizamentos de terra. O envio, coordenado pela Agência de Ajuda dos Emirados, atende a uma determinação do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que destinou US$ 10 milhões à assistência ao país.

A carga inclui alimentos, materiais de emergência, geradores de energia e outros itens essenciais. Os suprimentos serão distribuídos principalmente nas áreas mais atingidas, para atender às necessidades imediatas das famílias afetadas.

A operação faz parte da assistência prestada pelos Emirados Árabes Unidos a populações atingidas por desastres naturais e outras emergências em diferentes partes do mundo.

Os Emirados Árabes Unidos dão continuidade à assistência humanitária às vítimas no Nepal após o envio do primeiro avião com ajuda emergencial, em agosto. A iniciativa reforça a solidariedade do país com as comunidades afetadas e o apoio aos esforços para reduzir os impactos do desastre. A operação também mantém a atuação humanitária dos Emirados Árabes Unidos em apoio a populações atingidas por desastres naturais, com o objetivo de aliviar seus efeitos durante situações de emergência.