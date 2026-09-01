Sete países participam pela primeira vez da Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — Sete países participarão pela primeira vez da 35ª edição da Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi (ADIBF, na sigla em inglês), organizada pelo Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi (ALC) entre 13 e 18 de setembro.

A novidade reforça o papel crescente da feira como plataforma cultural internacional e sua contribuição para a economia do conhecimento.

Kosovo, Colômbia, Argentina, Equador, Peru, Venezuela e Cuba são os novos participantes. A presença desses países abre novas possibilidades para o intercâmbio de ideias, em linha com a proposta do centro de ampliar a circulação de conhecimento e incentivar projetos de tradução.

Com o tema “Vire a página e leia o mundo”, a edição deste ano reunirá expositores de 95 países e marcará a 35ª edição do evento, destacando o papel de Abu Dhabi na promoção da cultura, do conhecimento e da criatividade e sua contribuição para o cenário cultural internacional.

A ampla participação internacional na edição de 2026 também reflete a estratégia de Abu Dhabi de investir em cultura e conhecimento como pilares de seu desenvolvimento.

A feira busca ainda avançar por meio de parcerias estratégicas, ampliar a troca de experiências e estimular iniciativas voltadas ao crescimento das indústrias culturais e criativas. O evento também pretende fortalecer seu papel como espaço de diálogo entre diferentes países e civilizações.