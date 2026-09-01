Crescente Vermelho dos Emirados lança estratégia para 2026-2029 com foco em sustentabilidade e inovação

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês) lançou sua estratégia para 2026-2029, voltada à modernização da gestão, à preparação para novos desafios humanitários e à capacidade de responder com mais rapidez a emergências e crises.

O plano busca aumentar a eficiência, ampliar o impacto das ações humanitárias e comunitárias e garantir a continuidade de programas e iniciativas. A estratégia se apoia em quatro valores: humanidade, sustentabilidade, inovação e transparência.

O primeiro dos quatro pilares é a sustentabilidade financeira, com foco em tornar as ações de marketing mais eficientes, melhorar a aplicação dos recursos e aprimorar a experiência do público atendido pela instituição.

O segundo trata da continuidade do impacto comunitário e do trabalho voluntário. Entre os objetivos estão atender às necessidades humanitárias com mais eficiência, estimular a participação da sociedade e desenvolver as capacidades dos voluntários.

O terceiro pilar é dedicado às operações de socorro e assistência e prevê respostas eficazes a pedidos de ajuda humanitária, melhor gestão dos projetos e prestação de serviços integrados e de qualidade.

O quarto se concentra nos serviços institucionais necessários para garantir a continuidade das operações e melhorar a eficiência das áreas de apoio.

Durante a cerimônia de lançamento, o secretário-geral do ERC, Ahmed Sari Al Mazrouei, afirmou que o plano abre uma nova etapa para a instituição e define suas prioridades para os próximos anos, com o objetivo de ampliar sua capacidade de cumprir sua missão e aumentar o impacto humanitário e comunitário.

Para alcançar essas metas, explicou Al Mazrouei, será necessário adaptar políticas e mecanismos de trabalho às mudanças no setor e à própria natureza das operações do ERC, que exigem rapidez diante de emergências e crises, resposta imediata a pedidos de ajuda vindos de diferentes regiões e países e de organizações humanitárias regionais e internacionais, além de contato permanente com pessoas que precisam de apoio.

Entre os instrumentos previstos estão políticas e mecanismos de governança, soluções digitais e tecnológicas, parcerias e acordos e o desenvolvimento de recursos humanos.

A estratégia segue as diretrizes dos Emirados Árabes Unidos e a tradição do país nas áreas de assistência e ação humanitária, acrescentou o secretário-geral.

O ERC, defende Al Mazrouei, pretende reforçar sua posição entre as principais organizações de ajuda humanitária e contribuir para consolidar os Emirados Árabes Unidos como referência internacional em ações humanitárias e de desenvolvimento.

Nos próximos anos, o foco estará em inovação, eficiência, sustentabilidade e avaliação de impacto. A execução dos programas contará com a experiência acumulada pela instituição, suas parcerias, funcionários e voluntários, além da confiança de filantropos e doadores.

Al Mazrouei declarou que o objetivo final é promover uma mudança significativa na qualidade dos serviços e programas humanitários e torná-los mais eficazes e sustentáveis.

“Nossa estratégia para 2026-2029 não é apenas um plano de ação, mas um roteiro para fortalecer as iniciativas do Crescente Vermelho dos Emirados, aumentar sua capacidade de resposta e garantir a continuidade de sua missão humanitária nos próximos anos”, disse.

O secretário-geral acrescentou que a instituição pretende se apoiar em seu legado humanitário para dar continuidade às ações de assistência e desenvolvimento e reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como referência mundial na área.

O ERC, de acordo com ele, também buscará aproveitar melhor os recursos disponíveis e seus pontos fortes para aprimorar programas e iniciativas e preservar os resultados alcançados ao longo de sua trajetória, com o apoio da liderança dos Emirados Árabes Unidos e de filantropos e benfeitores.

Al Mazrouei manifestou a expectativa de que a estratégia abra uma nova etapa para a instituição e permita desenvolver soluções mais eficazes e sustentáveis, com o uso de inovação e novas tecnologias nos programas e iniciativas realizados dentro e fora dos Emirados Árabes Unidos.