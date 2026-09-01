Banco Central dos Emirados Árabes Unidos encerra participação em reuniões do G20 nos Estados Unidos

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) encerrou sua participação na quarta reunião de vice-ministros de Finanças e representantes de bancos centrais do G20 e na segunda reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo. Os encontros foram em Asheville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, de 29 de agosto a 1º de setembro, sob a presidência americana do G20 em 2026.

A delegação do CBUAE foi chefiada pelo vice-presidente para Política Monetária e Estabilidade Financeira, Ebrahim Obaid Al Zaabi, e contou com Mohamed Hussain Al Marzooqi, chefe de Relações Internacionais, e Maryam Abdulla Alzaabi, gerente de Assuntos Multilaterais.

Durante os debates, Al Zaabi tratou das expectativas de inflação diante de choques e mudanças estruturais na economia mundial e do papel da comunicação dos bancos centrais. Abordou também os desafios para a condução da política monetária em meio às rápidas transformações da economia global, entre elas mudanças no comércio e no cenário geopolítico, o avanço acelerado da inteligência artificial, alterações nas cadeias de suprimentos e tendências demográficas.

Ao falar sobre educação financeira e prevenção a fraudes, Al Zaabi ressaltou a importância de ampliar o conhecimento da população e fornecer às pessoas as informações e habilidades necessárias para tomar decisões financeiras conscientes e reduzir o risco de golpes, juntamente com medidas institucionais de proteção ao consumidor.

Al Zaabi também defendeu maior troca de informações e coordenação entre os setores público e privado, além do reforço da cooperação internacional no combate a fraudes financeiras que atravessam fronteiras.

A participação nas reuniões faz parte da atuação do CBUAE em fóruns econômicos e financeiros internacionais e do papel dos Emirados Árabes Unidos nos esforços para fortalecer a estabilidade do sistema financeiro mundial e acompanhar suas transformações.