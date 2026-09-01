Banco Central dos Emirados Árabes Unidos encerra participação em reuniões do G20 nos Estados Unidos

Banco Central dos Emirados Árabes Unidos encerra participação em reuniões do G20 nos Estados Unidos

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) encerrou sua participação na quarta reunião de vice-ministros de Finanças e representantes de bancos centrais do G20 e na segunda reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo. Os encontros foram em Asheville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, de 29 de agosto a 1º de setembro, sob a presidência americana do G20 em 2026.

A delegação do CBUAE foi chefiada pelo vice-presidente para Política Monetária e Estabilidade Financeira, Ebrahim Obaid Al Zaabi, e contou com Mohamed Hussain Al Marzooqi, chefe de Relações Internacionais, e Maryam Abdulla Alzaabi, gerente de Assuntos Multilaterais.

Durante os debates, Al Zaabi tratou das expectativas de inflação diante de choques e mudanças estruturais na economia mundial e do papel da comunicação dos bancos centrais. Abordou também os desafios para a condução da política monetária em meio às rápidas transformações da economia global, entre elas mudanças no comércio e no cenário geopolítico, o avanço acelerado da inteligência artificial, alterações nas cadeias de suprimentos e tendências demográficas.

Ao falar sobre educação financeira e prevenção a fraudes, Al Zaabi ressaltou a importância de ampliar o conhecimento da população e fornecer às pessoas as informações e habilidades necessárias para tomar decisões financeiras conscientes e reduzir o risco de golpes, juntamente com medidas institucionais de proteção ao consumidor.

Al Zaabi também defendeu maior troca de informações e coordenação entre os setores público e privado, além do reforço da cooperação internacional no combate a fraudes financeiras que atravessam fronteiras.

A participação nas reuniões faz parte da atuação do CBUAE em fóruns econômicos e financeiros internacionais e do papel dos Emirados Árabes Unidos nos esforços para fortalecer a estabilidade do sistema financeiro mundial e acompanhar suas transformações.