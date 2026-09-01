Ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos recebe credenciais da nova embaixadora da França

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Lana Zaki Nusseibeh, recebeu uma cópia das credenciais de Marie Audouard, nova embaixadora extraordinária e plenipotenciária da França no país.

Nusseibeh desejou sucesso à diplomata no exercício de suas funções e reiterou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em ampliar a cooperação com a França em áreas de interesse comum para os dois países.

Marie Audouard destacou a posição dos Emirados Árabes Unidos nos cenários regional e internacional sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e manifestou interesse em aprofundar as relações bilaterais em diferentes áreas.