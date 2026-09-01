Ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos recebe credenciais da nova embaixadora da França

Ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos recebe credenciais da nova embaixadora da França

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Lana Zaki Nusseibeh, recebeu uma cópia das credenciais de Marie Audouard, nova embaixadora extraordinária e plenipotenciária da França no país.

Nusseibeh desejou sucesso à diplomata no exercício de suas funções e reiterou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em ampliar a cooperação com a França em áreas de interesse comum para os dois países.

Marie Audouard destacou a posição dos Emirados Árabes Unidos nos cenários regional e internacional sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e manifestou interesse em aprofundar as relações bilaterais em diferentes áreas.