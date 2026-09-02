Emirados Árabes Unidos condenam ataques hostis iranianos contra Bahrein, Kuwait, Jordânia e Curdistão iraquiano

ABU DHABI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques hostis do Irã com mísseis e drones contra Bahrein, Kuwait, Jordânia e a Região do Curdistão do Iraque.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) classificou os ataques como uma violação flagrante da soberania dos países atingidos e uma ameaça à sua segurança e estabilidade.

A pasta reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos a Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque e ao governo da Região do Curdistão do Iraque, além do apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua segurança e estabilidade.