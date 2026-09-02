Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe participantes de workshop da ONU sobre operações de paz

ABU DHABI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu participantes do Workshop de Liderança em Operações de Paz das Nações Unidas de 2026, realizado no país, na presença do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan.

Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas aos participantes, desejou sucesso nas reuniões e discussões e manifestou a expectativa de que o encontro produza resultados positivos para a segurança e a estabilidade no mundo.

O presidente reiterou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a cooperação com as Nações Unidas e com o apoio aos esforços da organização pela paz e pela segurança regional e internacional. Também ressaltou que o país considera a segurança e a estabilidade condições fundamentais para o desenvolvimento em todo o mundo.