Emirados Árabes Unidos apoiam soluções africanas para a paz, diz Fórum de Abu Dhabi

ADIS ABEBA, 2 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos são parceiros dos esforços africanos para desenvolver soluções e iniciativas adaptadas às realidades e particularidades do continente, com foco na prevenção de conflitos, na construção da paz, na reconciliação e na convivência social, disse o secretário-geral do Fórum de Abu Dhabi para a Paz e coordenador-geral da Conferência Africana para a Promoção da Paz, xeique Al Mahfouz bin Bayyah.

A declaração foi feita nesta quarta-feira (2), na sede da União Africana, em Adis Abeba, durante um encontro internacional organizado pela Rede de Líderes Religiosos e Tradicionais pela Paz (Peacemakers Network) e sediado pelo Conselho Inter-Religioso da Etiópia. Participaram Khairuddin Tezera, ministro de Estado da Etiópia para a Construção da Paz e a Reconciliação Nacional, além de representantes da União Africana, de países do continente e de organizações internacionais e líderes religiosos e tradicionais.

Al Mahfouz bin Bayyah explicou que a atuação dos Emirados Árabes Unidos em apoio à paz na África se baseia em parcerias e no fortalecimento das instituições africanas e de seus líderes religiosos e tradicionais. A proposta é ampliar a capacidade do continente de desenvolver suas próprias respostas, apoiadas em sua experiência, seus conhecimentos e seu patrimônio religioso e cultural.

O Fórum de Abu Dhabi para a Paz, diz ele, trabalha com parceiros africanos para transformar os valores de paz e coexistência em iniciativas institucionais voltadas à prevenção de conflitos, à revisão de conceitos e narrativas e à construção de confiança.

Essa visão, acrescentou, é colocada em prática por meio da Conferência Africana para a Promoção da Paz, uma parceria entre Mauritânia e Emirados Árabes Unidos voltada ao continente. A iniciativa busca criar plataformas africanas para a construção da paz e ampliar a participação de estudiosos e líderes religiosos e tradicionais nos esforços de prevenção de conflitos e reconciliação.

“Nossa ambição é que a África seja uma parceira ativa na formulação de iniciativas de paz, com soluções que surjam do próprio continente e se apoiem em sua sabedoria, experiência e riqueza religiosa e cultural, dentro de parcerias internacionais eficazes e de apoio”, disse.

Al Mahfouz bin Bayyah defendeu ainda uma nova etapa de cooperação institucional entre a União Africana, a Conferência Africana para a Promoção da Paz e o Fórum de Abu Dhabi para a Paz. O objetivo é reforçar o papel de líderes religiosos e tradicionais na prevenção de conflitos, no combate ao discurso de ódio e ao extremismo e no apoio à reconciliação e à paz social.

Na terça-feira (1º), o secretário-geral também participou da cerimônia pelos 15 anos do Conselho Inter-Religioso da Etiópia, com a presença do presidente etíope, Taye Atske Selassie.