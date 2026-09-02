Emirados Árabes Unidos condenam ataque hostil iraniano contra navio saudita

ABU DHABI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque hostil iraniano contra o navio saudita Sidr, quando atravessava o estreito de Hormuz. O ataque deixou tripulantes mortos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) classificou a ação como uma grave ameaça à segurança da navegação internacional e uma escalada perigosa, que coloca em risco a segurança e a estabilidade de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo.

Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade à Arábia Saudita e apoio a todas as medidas adotadas para proteger suas embarcações e seus interesses nacionais, além de garantir a liberdade de navegação em águas regionais e internacionais.

A pasta ressaltou que o ataque viola de forma flagrante a Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou ações que impeçam o tráfego em rotas marítimas internacionais.

O MoFA também considerou inaceitáveis os ataques contra a navegação comercial e o uso do estreito de Hormuz como instrumento de coerção econômica ou chantagem. Para o ministério, essas ações representam uma ameaça direta à estabilidade regional, à segurança energética mundial e ao fluxo do comércio internacional.