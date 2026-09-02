UAE Team Emirates-XRG começa Volta à Grã-Bretanha com Wellens em terceiro lugar

LONDRES, 2 de setembro de 2026 (WAM) — A UAE Team Emirates-XRG começou bem a Volta à Grã-Bretanha, com Tim Wellens em terceiro lugar e Florian Vermeersch em sétimo na primeira etapa. Os dois ficaram em boa posição na classificação geral antes das quatro etapas restantes.

Disputada em Lincoln e nos arredores da cidade, a primeira etapa da 22ª edição da prova já teve impacto importante na disputa pelo título. Com cinco passagens pela subida de Michaelgate, em trecho de paralelepípedos, o pelotão se dividiu em vários grupos nesta quarta-feira (2).

Pela UAE Team Emirates-XRG, Wellens e Vermeersch responderam a um ataque na segunda passagem pela subida e integraram a fuga que acabou decidindo a etapa. O grupo da frente terminou com mais de três minutos de vantagem sobre a maior parte do pelotão, resultado que deixa seus integrantes bem posicionados na disputa pela classificação geral.

Mais cedo, um grupo se destacou do pelotão e chegou a abrir mais de dois minutos de vantagem, em uma tentativa também de ganhar visibilidade durante a transmissão da prova. A Netcompany INEOS, porém, assumiu a perseguição antes das cinco voltas do circuito de Lincoln.

Com o ritmo imposto pela equipe britânica, a diferença caiu para menos de um minuto antes da primeira passagem pela subida de Michaelgate. A Netcompany INEOS controlou o pelotão nesse trecho, mas o ritmo aumentou ainda mais na segunda passagem.

Wellens atacou forte na quarta subida de Michaelgate e pressionou os adversários no grupo da frente. A ofensiva continuou nos 10 quilômetros finais, com Wellens e Vermeersch alternando ataques pela UAE Team Emirates-XRG.

A tentativa mais perigosa foi de Vermeersch. O belga atacou a menos de dois quilômetros da chegada e abriu dez segundos sobre os perseguidores, em busca de sua primeira vitória com as cores da equipe emiradense.