Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano contra o Kuwait

ABU DHABI, 3 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque classificado como hostil do Irã contra o Kuwait, realizado com mísseis e drones.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) definiu a ação como uma violação flagrante da soberania do Kuwait e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

A pasta manifestou total solidariedade ao Kuwait e apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua segurança e estabilidade.