Missão humanitária dos Emirados Árabes Unidos segue para o Nepal após enchentes e deslizamentos

ABU DHABI, 3 de setembro de 2026 (WAM) — Uma missão humanitária dos Emirados Árabes Unidos partiu para o Nepal, por determinação do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para prestar assistência emergencial às vítimas das enchentes e dos deslizamentos de terra que deixaram dezenas de mortos, feridos e desaparecidos e causaram grandes danos no país.

O envio da equipe dá continuidade às operações de ajuda mantidas pelos Emirados Árabes Unidos no Nepal.

Por determinação de Mohamed bin Zayed, o país destinou US$ 10 milhões à assistência às vítimas e enviou dois aviões com suprimentos. O primeiro transportou 83 toneladas de alimentos e materiais para abrigos; o segundo, 45 toneladas de ajuda, incluindo alimentos básicos, itens essenciais e geradores de energia.

A missão reúne especialistas do Comando de Operações Conjuntas, da equipe de Busca e Resgate da Polícia de Dubai e da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos. O grupo conta com profissionais de resposta a desastres, evacuação médica e primeiros socorros para reforçar o atendimento nas áreas atingidas, prestar assistência médica emergencial aos feridos e apoiar as operações de busca e resgate em coordenação com as autoridades nepalesas.

Os US$ 10 milhões destinados ao Nepal também buscam apoiar a recuperação inicial das regiões afetadas e garantir alimentos e outros itens de primeira necessidade à população durante a emergência.

A Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, em cooperação com a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Katmandu, coordena as ações com autoridades locais e organizações internacionais para que a assistência chegue às diferentes parcelas da população atingida, incluindo homens, mulheres e crianças, e para reforçar o trabalho conjunto nas áreas afetadas pelo desastre.

O Nepal é um dos países atendidos pelas ações humanitárias dos Emirados Árabes Unidos em 2026, que já alcançaram 16 nações em quatro continentes, reafirmando a abordagem humanitária já estabelecida pelos Emirados Árabes Unidos.

As operações reforçam o papel dos Emirados Árabes Unidos na resposta internacional a emergências humanitárias e o compromisso do país com a solidariedade e a cooperação internacional e com o apoio a populações afetadas por crises e desastres.