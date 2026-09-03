Emirados Árabes Unidos e Sri Lanka ampliam cooperação em turismo

DUBAI, 3 de setembro de 2026 (WAM) — Emirados Árabes Unidos e Sri Lanka discutiram formas de ampliar investimentos, facilitar o fluxo de viajantes e trocar experiências nas áreas de hotelaria e gestão hoteleira.

As conversas ocorreram na sede do ministério em Dubai, entre o ministro da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, e o ministro das Relações Exteriores, Emprego no Exterior e Turismo do Sri Lanka, Vijitha Herath.

Bin Touq ressaltou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em ampliar as relações econômicas e turísticas com o Sri Lanka e apontou o turismo como uma área importante dessa cooperação. O país recebeu mais de 43.333 visitantes do Sri Lanka nos cinco primeiros meses de 2026, após registrar 153.430 em 2025.

Os dois ministros também citaram os 107 voos diretos semanais entre os países como sinal da intensidade das relações comerciais e do fluxo de passageiros.