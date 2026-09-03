Mohammed bin Rashid se reúne com autoridades e lideranças locais em Dubai

DUBAI, 3 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou que investir nas pessoas e estimular o interesse pelo aprendizado e pelo conhecimento são fundamentais para construir um futuro mais avançado. Para ele, formar gerações capazes de transformar conhecimento em realizações e excelência em resultados duradouros é uma prioridade estratégica do país.

As declarações foram feitas durante um encontro na Union House, em Dubai, com a presença do segundo vice-governante de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente da Dubai Airports e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline e do Emirates Group, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum; da presidente da Autoridade de Cultura e Artes de Dubai, xeica Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do xeique Mohammed bin Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, além de xeiques, ministros, autoridades, empresários e lideranças locais.

Mohammed bin Rashid conversou com os participantes sobre a importância de formar pessoas qualificadas e preparadas para o futuro, capazes de acompanhar as transformações globais por meio do aprendizado contínuo e do desenvolvimento de novas habilidades. O governante de Dubai também ressaltou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de oferecer condições e recursos para preparar profissionais emiradenses com o conhecimento e as ferramentas necessários para fortalecer a posição do país e ampliar sua liderança regional e internacional.

O xeique Mohammed também recebeu os vencedores dos Emirados Árabes Unidos na 10ª edição do Desafio Árabe de Leitura, que reuniu mais de 830 mil estudantes no país, número recorde na história da competição. O governante de Dubai se encontrou ainda com os graduados de maior destaque da Universidade de Medicina e Ciências da Saúde Mohammed bin Rashid (MBRU, na sigla em inglês), a quem parabenizou pelo desempenho acadêmico e pela dedicação aos estudos e ao conhecimento.

Ao felicitar os vencedores do Desafio Árabe de Leitura e os graduados, Mohammed bin Rashid ressaltou que a leitura e o aprendizado são essenciais para formar uma geração capaz de inovar e transformar conhecimento em realizações que beneficiem o país e a sociedade. O investimento nas pessoas, acrescentou, está no centro da construção do futuro, e a excelência reconhecida hoje cria as bases para as conquistas de amanhã.

Durante o encontro, a ministra da Educação, Sarah Al Amiri, apresentou a estratégia da pasta, elaborada de acordo com as prioridades do governo e as diretrizes da liderança do país. Ela detalhou as ações para tornar o sistema educacional mais flexível, eficiente e sustentável e fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos entre os países de referência mundial em educação. A ministra também apresentou as principais mudanças para o novo ano letivo e os preparativos para elevar a qualidade do ensino e melhorar os resultados de aprendizagem.