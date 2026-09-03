Príncipe herdeiro de Fujairah recebe embaixadores da Índia e de Cuba

FUJAIRAH, 3 de setembro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, recebeu separadamente, em seu gabinete, os embaixadores da Índia e de Cuba nos Emirados Árabes Unidos, Deepak Mittal e Norberto Carlos Escalona Carrillo.

Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi deu as boas-vindas aos diplomatas e desejou sucesso no desempenho de suas funções.

Durante os encontros, as autoridades trataram de temas de interesse comum e de formas de ampliar as relações bilaterais e a cooperação em diferentes áreas.

Os dois embaixadores agradeceram a recepção e elogiaram o desenvolvimento de Fujairah em vários setores.

As reuniões contaram com a presença de Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, diretor do Gabinete do Príncipe Herdeiro de Fujairah.