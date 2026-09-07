Comércio exterior não petrolífero dos Emirados supera US$ 517 bilhões no 1º semestre, diz ministro

DUBAI, 7 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos consolidaram sua posição como centro global de comércio e investimentos, apoiados por uma economia aberta, dinâmica e baseada em múltiplas parcerias, infraestrutura avançada e um ambiente legal e regulatório favorável aos negócios, afirmou o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Segundo ele, essas condições aumentam a capacidade do país de transformar mudanças na economia mundial em novas oportunidades de crescimento.

Al Zeyoudi, que preside a 15ª edição da AIM Investment Summit 2026, fez as declarações durante a abertura do evento, nesta segunda-feira (7), no Dubai World Trade Centre. A cúpula reúne 25 mil participantes de 191 países e organizações e 540 palestrantes internacionais em 103 sessões, entre conferências, debates e encontros interativos.

O ministro afirmou que a AIM Investment Summit 2026, realizada sob o tema “Redesenhando a prosperidade global: abrindo novos caminhos de investimento para um futuro sustentável e inclusivo”, ocorre em um momento de rápidas transformações na economia mundial, que estão redesenhando o cenário do comércio e dos investimentos, impulsionadas pelos avanços tecnológicos, pelas mudanças geopolíticas, pela intensificação das iniciativas de sustentabilidade e pelo surgimento de novos polos de crescimento em diferentes regiões.

De acordo com Al Zeyoudi, os Emirados Árabes Unidos se prepararam com antecedência para essas mudanças e vêm desenvolvendo um modelo econômico baseado na abertura e em parcerias internacionais. O comércio exterior não petrolífero, disse, superou 1,9 trilhão de dirhams (US$ 517,4 bilhões) no primeiro semestre de 2026.

O ministro acrescentou que o país recebeu US$ 48,3 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) em 2025 e subiu para a nona posição mundial entre os principais destinos desse tipo de investimento. O estoque acumulado de IED nos Emirados Árabes Unidos superou 1,17 trilhão de dirhams (US$ 318,6 bilhões).

Para Al Zeyoudi, a próxima fase será marcada por rápidas mudanças na geografia da economia mundial, pela expansão de economias impulsionadas pela tecnologia e pela transformação da sustentabilidade em oportunidade de investimento.

O ministro destacou a importância de direcionar investimentos para setores estratégicos para o futuro, entre eles inteligência artificial, energia limpa, tecnologias climáticas, segurança alimentar e hídrica e infraestrutura sustentável.

Al Zeyoudi destacou que os Emirados Árabes Unidos oferecem aos investidores não apenas um mercado, mas uma plataforma global para crescimento, expansão e acesso a outros mercados. Ele também defendeu parcerias de longo prazo que favoreçam a transferência de conhecimento e tecnologia, a criação de empregos e um crescimento sustentável e inclusivo.

O ministro disse ainda que o país pretende continuar atuando como ponte entre mercados e economias e abrindo novos caminhos para comércio, investimentos e tecnologia. Segundo Al Zeyoudi, a próxima etapa exige deixar de apenas discutir o futuro dos investimentos para “investir no futuro”.