Relações entre Emirados Árabes Unidos e Alemanha: uma década de parceria estratégica, diálogo político e cooperação econômica

BERLIM, 9 de setembro de 2026 (WAM) — A visita de Estado do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Alemanha representa um novo e importante marco nas relações entre os dois países, afirmou Mohammed Ahmed Al Mahmoud, ex-embaixador emiradense em Berlim.

Desde a criação da parceria estratégica, seguida pela intensificação das visitas de alto nível e da cooperação institucional ao longo da década seguinte, até a sólida relação mantida hoje pelos dois países, a confiança mútua e os interesses comuns permaneceram como pilares das relações bilaterais.

“Esta visita de Estado tem um significado especial para mim, pois permite acompanhar como os esforços iniciados há mais de cinco décadas evoluíram e como as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha se transformaram em uma parceria sólida e voltada para o futuro. A visita também oferece uma importante oportunidade para avançar a partir dos progressos já alcançados e abrir novas frentes de cooperação nas áreas de economia, investimentos, tecnologia, energia, educação e inovação, promovendo nossos interesses comuns e apoiando as aspirações das lideranças e dos povos dos dois países”, afirmou Al Mahmoud.

Segundo o ex-embaixador, a força das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha está na capacidade de se adaptar às mudanças sem deixar de preservar os princípios de respeito, confiança e diálogo.

Al Mahmoud declarou ainda que a visita de Estado abre um novo capítulo em uma parceria iniciada há décadas e que continua contribuindo para um futuro mais próspero para os dois países.