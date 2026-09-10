Príncipe herdeiro de Abu Dhabi lidera delegação dos Emirados na 18ª Cúpula do Brics

ABU DHABI, 10 de setembro de 2026 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, lidera a delegação do país na 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi, na Índia, nos dias 12 e 13 de setembro.

A 18ª Cúpula do Brics terá como tema “Construindo resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade”. As discussões vão se concentrar na cooperação financeira e na transição energética entre os integrantes do bloco, além de buscar maior aproximação entre economias emergentes e em crescimento para avançar em direção a um sistema econômico mais integrado e ampliar as perspectivas de desenvolvimento e prosperidade compartilhada.