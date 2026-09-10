Príncipe herdeiro de Abu Dhabi lidera delegação dos Emirados na 18ª Cúpula do Brics

Príncipe herdeiro de Abu Dhabi lidera delegação dos Emirados na 18ª Cúpula do Brics

ABU DHABI, 10 de setembro de 2026 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, lidera a delegação do país na 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi, na Índia, nos dias 12 e 13 de setembro.

A 18ª Cúpula do Brics terá como tema “Construindo resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade”. As discussões vão se concentrar na cooperação financeira e na transição energética entre os integrantes do bloco, além de buscar maior aproximação entre economias emergentes e em crescimento para avançar em direção a um sistema econômico mais integrado e ampliar as perspectivas de desenvolvimento e prosperidade compartilhada.