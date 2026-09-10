Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da Alemanha discutem fortalecimento da parceria estratégica em Berlim

BERLIM, 10 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta quinta-feira (10), em Berlim, com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul.

O encontro destacou a importância da visita de Estado do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Alemanha, considerada um marco importante nas relações bilaterais e um passo para consolidar a parceria estratégica e ampliar as perspectivas de cooperação, crescimento e prosperidade compartilhados em diferentes áreas.

Os dois lados também discutiram formas de ampliar a cooperação e a parceria estratégica, sobretudo nas áreas econômica e de desenvolvimento, com o objetivo de fortalecer os interesses comuns e apoiar os esforços para alcançar o desenvolvimento sustentável e a prosperidade econômica de seus povos.

Abdullah bin Zayed reafirmou a solidez das relações entre Emirados e Alemanha e seu avanço contínuo em diferentes setores. O ministro ressaltou ainda o compromisso mútuo de avançar a partir dos resultados já alcançados e consolidar uma parceria estratégica produtiva e construtiva que apoie os esforços dos dois países por desenvolvimento e prosperidade econômica sustentável.

Abdullah bin Zayed e Wadephul também analisaram a situação regional e internacional e discutiram temas de interesse comum. Abordaram ainda formas de fortalecer os esforços internacionais para estabelecer as bases de uma paz e estabilidade duradouras, buscar soluções diplomáticas para crises e preservar a paz e a segurança internacionais.

A reunião contou com a presença da ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos Lana Zaki Nusseibeh.