Presidente dos Emirados e chanceler alemão discutem fortalecimento da parceria estratégica em Berlim

BERLIM, 10 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, discutiram nesta quinta-feira (10) formas de ampliar a cooperação em áreas econômicas, tecnológicas e culturais consideradas prioritárias para fortalecer a parceria estratégica entre os dois países.

A reunião, na Chancelaria Federal, em Berlim, ocorreu durante a visita de Estado de Mohamed bin Zayed à Alemanha.

O presidente emiradense afirmou que o país vê sua relação com a Alemanha como uma parceria estratégica de longo prazo, construída ao longo de mais de 50 anos de cooperação, confiança e interesses comuns. Mohamed bin Zayed manifestou confiança de que o lançamento do Diálogo Estratégico, anunciado durante a visita, dará um novo marco à ampla parceria entre os países.

Ao mencionar a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será realizada nos Emirados no fim deste ano, o presidente afirmou que a Alemanha terá papel importante no encontro e elogiou a contribuição do país para promover a sustentabilidade hídrica global.

Os dois lados reafirmaram o compromisso de continuar desenvolvendo as relações bilaterais e avançar a partir dos progressos alcançados nos últimos anos. As conversas também abordaram questões regionais e internacionais de interesse comum, especialmente a situação no Oriente Médio. Nesse contexto, os dois líderes ressaltaram a importância de promover a paz e a estabilidade na região como base para o desenvolvimento e a prosperidade.

Mohamed bin Zayed e Merz afirmaram ainda que a cooperação entre Emirados e Alemanha é orientada pelo compromisso comum de promover um futuro mais seguro, estável e próspero para as próximas gerações.

A reunião contou com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; do ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan bin Ahmed Al Jaber; e de outras autoridades.