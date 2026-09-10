Presidente dos Emirados e chanceler alemão acompanham anúncio de Diálogo Estratégico e novos acordos

BERLIM, 10 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, acompanharam nesta quinta-feira (10) o anúncio de uma série de acordos, memorandos de entendimento e cartas de intenção para ampliar a cooperação entre os dois países em setores prioritários.

O anúncio ocorreu durante a visita de Estado de Mohamed bin Zayed à Alemanha.

Os documentos buscam fortalecer a parceria de longo prazo entre Emirados e Alemanha e ampliar a cooperação estratégica, especialmente nas áreas de desenvolvimento econômico, tecnologia avançada e energia.

Entre os documentos anunciados estão: declaração conjunta de intenção para criar o Conselho de Investimentos Emirados Árabes Unidos-Alemanha; declaração sobre o lançamento do Diálogo Estratégico; memorando sobre transporte aéreo e direitos de acesso das companhias aéreas nacionais dos Emirados ao Aeroporto de Berlim; acordo de cooperação para desenvolver uma iniciativa internacional destinada a facilitar os procedimentos de passageiros; carta de intenção para avaliar um marco de cooperação em defesa e segurança; declaração conjunta de intenção para ampliar a cooperação no setor de energia; declaração conjunta de intenção sobre investimentos em centros de dados na Alemanha; memorando de entendimento sobre cooperação no combate a todas as formas de criminalidade; acordo de assistência jurídica mútua em matéria penal; memorando de entendimento sobre cooperação ambiental; minuta de carta de intenção para estabelecer cooperação em hospedagem de dados e sistemas de informação; memorando de entendimento sobre cooperação cultural.

Na troca dos documentos, os Emirados foram representados por Ali bin Hammad Al Shamsi, presidente da Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança Portuária; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial do ministro das Relações Exteriores para a Alemanha; Mohamed bin Mubarak Al Mazrouei, ministro de Estado para Assuntos de Defesa; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; e Noura Al Kaabi, ministra de Estado.

Do lado alemão, participaram os ministros e autoridades responsáveis pelas respectivas áreas.